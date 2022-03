Apple lässt Sci-Fi-"Dark Matter"-Roman von Blake Crouchs in Serie gehen

Thomas Hartmann

Apple gab bekannt, dass es eine Serie für die Science Fiction "Dark Matter" bestellt habe, die auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman basieren soll.

Vergrößern Dark Matter - Symbolbild © Color4260 / shutterstock.com

Den Roman ”Dark Matter. Der Zeitenläufer” von Blake Crouch (2017) gibt es auf Deutsch auch bei Amazon.de inklusive Vorschau (”Blick ins Buch“). Nicht zu verwechseln mit der bereits bestehenden gleichnamigen Serie (auch Science-Fiction-Thematik, aber mit ganz anderem Hintergrund).

Das Science-Fiction-Buch ”Dark Matter. Der Zeitenläufer”, in dem es in einer ”atemberaubenden Reise durch Zeit und Raum” durch Parallelwelten mit einer Prise Quantenphysik geht, soll nun erst auch filmisch in Serie gehen, produziert von Apple. Dies berichtet Apple Insider . Blake Crouch selbst, der Autor der Romanvorlage, wird die Serie demnach schreiben und moderieren, also der ”Showrunner” sein. Vorgesehen sind dafür neun Folgen.

Zusammen mit der Bekanntgabe der neuen Serie für Apple TV+ hat Apple bestätigt, dass Joel Edgerton die Hauptrolle spielen und als ausführender Produzent für die Serie fungieren wird. Edgerton hat bereits in Werken wie "Obi-Wan Kenobi", "Boy Erased" und "Loving" mitgespielt.

Laut Apple ist die Serie "eine Geschichte über den nicht eingeschlagenen Weg". Im Mittelpunkt steht Jason Dessen (Joel Edgerton), der in eine alternative Version seines eigenen Lebens entführt wird. Dessen muss sich durch bewusstseinsverändernde Realitäten kämpfen, um sein Leben von dem schlimmsten Feind zurückzuerobern, den er sich vorstellen kann: sich selbst, heißt es in der Ankündigung der Serie.

Bereits im Dezember 2020 soll Apple einen Deal abgeschlossen haben, um die Serie auf Apple TV+ zu bringen.

"Dark Matter" gesellt sich zu anderen Sci-Fi-Angeboten auf Apple TV+, darunter die Dramaserie "Invasion", Tom Hanks Post-Apokalypse-Abenteuer "Finch" und Isaac Asimovs Sci-Fi-Saga "Foundation".