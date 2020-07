Apple lanciert endlich eine Website für die Apple Card

Jason Cross

Apple-Card-Kunden können ihren Kontostand einsehen, Rechnungen bezahlen und Kontoauszüge aus dem Internet herunterladen.

Vergrößern Apple Card © Macworld/IDG

Apple hat im vergangenen Jahr die Apple Card als eine sehr futuristische, auf den Schutz der Privatsphäre ausgerichtete Kreditkarte eingeführt, dabei aber einige wichtige Funktionen weggelassen. Mit den meisten Finanzmanagementsoftwareprogrammen funktionierte sie etwa nicht gut und es gab keine Möglichkeit, die Karte ohne das iPhone zu verwalten. ( Die Apple Card gibt es nach wie vor nur in den USA, Anm. d. Red. )

Im Laufe der Zeit hat Apple die Möglichkeit hinzugefügt, Kontoauszüge in einer Vielzahl von gängigen Formaten zu exportieren, was die Verwendung mit Anwendungen und Diensten für das Finanzmanagement erleichtert. Und am Donnerstag startete Apple schließlich ein Webportal zur Verwaltung der Kreditkarte.

Apple-Card-Kunden können sich unter card.apple.com mit ihrer Apple-ID einloggen, um ihren Kontostand und Vertragsbedingungen einzusehen, frühere Auszüge als PDF herunterzuladen und ihren Zahlungsplan und die damit verbundenen Bankkonten zu ändern.

Es fehlen noch einige Optionen. Sie können noch keine Apple Card auf der Website beantragen – auf der Website werden interessierte Mitglieder auf Details zur Beantragung in Ihrer iPhone Wallet App hingewiesen. Es scheint, dass die einzige Möglichkeit, eine Apple Card ohne iPhone zu beantragen, darin besteht, Apple-Hardware bei Apple online zu kaufen und die Option "Apple Card Monatliche Raten" zu wählen.

Sie können Ihre Transaktionen auch nicht anzeigen oder Ihre früheren Abrechnungen in einem anderen Format als PDF exportieren. Unten auf der Seite mit den Kontoauszügen steht feiner Text: "Um Ihre Transaktionen anzuzeigen oder zu exportieren, verwenden Sie bitte Ihr iPhone".

Trotz der derzeitigen Einschränkungen ist dies ein großer Schritt vorwärts für Apple Card. Das Verwalten und Bezahlen von Kreditkarten über das Internet ist für moderne Kreditkarten erfolgskritisch, und einige Benutzer bevorzugen es, selbst wenn sie ein iPhone haben.