Apple legt Bilanz am 29. Oktober vor

Peter Müller

In der letzten Oktoberwoche stellt Apple seine Bilanz für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 19/20 vor.

Apple hat das vierte Quartal und damit sein gesamtes Geschäftsjahr 2019/20 am letzten Samstag abgeschlossen, nun bereiten die Buchhalter in Cupertino die Bilanz für das vierte Quartal und das komplette Geschäftsjahr auf. Am 29. Oktober nach Börsenschluss in New York (16 Uhr Ortszeit) wird Apple die Zahlen vorlegen und sie im Anschluss in einer Telefonkonferenz mit Journalisten und Analysten diskutieren. Apple hatte vor drei Monaten keine Ausblicke gegeben, in der Pandemiezeit fallen Geschäftsprognosen schwer.



Vor einem Jahr hatte Apple bei Einnahmen von 64,4 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von 13,7 Milliarden US-Dollar erzielt. Das bisher beste vierte Quartal der Apple-Geschichte wird das Unternehmen in diesem Jahr womöglich nicht übertreffen können, denn 2020 haben sich die iPhones aus bekannten Gründen verzögert, während vor einem Jahr immerhin noch die erste Woche der Verkäufe von iPhone 11 und 11 Pro (Max) in den Berichtszeitraum fiel. Immerhin dürfte das iPhone SE wie schon im dritten Quartal, das sogar besser ausfiel als das zweite, in die Bresche springen. Auch das iPad 8 sollte sich ordentlich verkauft haben, das iPad Air kommt wie neue iPhones erst im Oktober und damit im neuen Geschäftsjahr.