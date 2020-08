Apple legt nach im Rechtsstreit wegen Birnen-Logo

Kris Wallburg

Dass Apple keinen Spa├č verstehet, wenn Logos von anderen Unternehmen ├ähnlichkeiten mit dem ber├╝hmten angebissenen Apfel aufweisen, ist hinreichend bekannt. Im juristischen Kampf gegen den Dienst Prepear hat Apple m├Âglicherweise ├╝ber das Ziel hinausgeschossen. Der Stein des Ansto├čes: Ein Logo in Form einer Birne.

Vergr├Â├čern Auch bei der Verwendung einer Birne ist man vor ├ärger nicht sicher.

Der Dienst Prepear ist auf den ersten Blick ganz harmlos: Mithilfe der App, die sowohl im App Store als auch im Google Play Store kostenlos verf├╝gbar ist, lassen sich aus Rezepten Kochb├╝cher erstellen und Einkaufslisten anlegen. Eine nette Hilfe f├╝r Hobbyk├Âche. Doch wenn es nach Apple geht, wird Prepear ├änderungen vornehmen m├╝ssen. Denn das Logo, so Apple, orientiere sich zu stark an Apples eigenem Logo und sei somit rechtswidrig. Das ist nicht nur f├╝r die Verantwortlichen von Prepear nicht nachvollziehbar, auch in der ├ľffentlichkeit regt sich Widerstand.

Vor zwei Wochen berichteten wir erstmals ├╝ber den Rechtsstreit. Immer wieder kommt es vor, dass Apple Unternehmen wegen ihres Logos juristisch angreift. In manchen F├Ąllen ist dieses Vorgehen durchaus nachvollziehbar, n├Ąmlich wenn sich die Logos derart ├Ąhnlich sind, dass tats├Ąchlich eine Verwechslungsgefahr besteht. Manchmal jedoch erscheint das Vorgehen Apples ├╝berzogen, so auch in diesem Fall. Denn das Logo von Prepear hat mit Apples vor allem eines gemeinsam: Es handelt sich um Obst.

Dennoch geht Apple mit harten Mitteln gegen Prepear vor und setzt das kleine Team vor allem mit finanziellen Mitteln unter Druck. Und zwar so stark, dass sich Prepear laut eigenen Angaben schon gezwungen sah, einen Mitarbeiter zu k├╝ndigen, um die finanziellen Mittel f├╝r den Rechtsstreit aufbringen zu k├Ânnen. Und es k├Ânnte noch teurer werden, denn Apple hat einen zweiten Einspruch gegen die Registrierung des Birnen-Logos als Marke eingelegt, diesmal in Kanada. Das berichtet iPhone In Canada.

Ob Prepear es schafft, den Rechtsstreit in zwei Schaupl├Ątzen zu f├╝hren, ist noch ungewiss. Viele kleine Marken haben sich in der Vergangenheit der ├ťbermacht Apples ergeben und ihr Logo gewechselt. Diesmal steht das kleinere Unternehmen aber nicht alleine da. Bereits 220.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, die verlangt, dass Apple den Angriff auf Prepear einstellt. Gestartet wurde von Russel Monson, Mitbegr├╝nder von Prepear. Ob der ├Âffentliche Druck reicht, um Apple von seinem Vorhaben abzubringen, bleibt abzuwarten.