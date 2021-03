Apple öffnet wieder alle Stores in den USA

Peter Müller

Noch unter strengen Hygienebedingungen wagt Apple wieder, all seine Stores in den USA zu öffnen. In Deutschland bleiben sie weiter zu, bieten aber Click-and-Collect an.

Vergrößern Nicht viel los im Apple Store Santa Monica © View Apart / shutterstock.com

Der 13. März 2020 markierte das Datum, an dem Apple weltweit alle seine Stores außerhalb Chinas (inklusive Hongkong und Taiwan) aus Gründen der Covid-19-Pandemie schloss. Vorbei ist die Sache noch lange nicht, doch sendet Apple mit der Entscheidung, alle US-Stores wieder zu öffnen, ein Signal der Hoffnung. Der Anfang vom Ende der Pandemie scheint gekommen zu sein.

Wie vor dem 13. März 2020 ist es aber noch lange nicht, nur mit strengen Hygieneauflagen lassen sich die 270 landesweiten Apple Stores das erste Mal nach 353 Tagen wieder betreiben, berichtet 9to5Mac . So ist das Tragen eines Mundnasenschutzes natürlich Pflicht, ebenso ist die Besucherkapazität beschränkt.

Erstmals hatten einzelne Apple Stores wieder im Mai des vergangenen Jahres in den USA wieder eröffnet, einige ließen sich aber nur mit einem Termin besuchen, etwa um ein Gerät zur Reparatur zu bringen oder ein repariertes oder neu bestelltes Produkt abzuholen. Gleichzeitig offen waren die 270 US-Stores seit der initialen Schließung bis zum 1. März 2021 nicht mehr.

In Deutschland bieten die 15 Stores seit zwei Wochen wieder Click & Collect an - auch hierfür ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Der Lockdown wird hier voraussichtlich noch bis zum 28. März dauern, die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiterhin vom Zielwert entfernt. Ausnahmen kann es für gewissen Branchen des Einzelhandels geben , Buchläden, Blumengeschäfte und Gartenmärkte könnten früher öffnen - Apple Stores gehen kaum als solche durch.

Die beliebten Veranstaltungen der Reihe "Today at Apple" können auch in den USA noch nicht stattfinden, Apple bietet die Seminare nun auch virtuell an . So besteht etwa die Gelegenheit in einer Onlineschulung, von Apple-Trainern ausführlich Mac, iPhone oder iPad erklärt zu bekommen.