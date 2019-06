Apple plant angeblich das Ende von iTunes

Denise Bergert

Aktuellen Gerüchten zufolge wird Apple im Rahmen der heutigen WWDC das Ende von iTunes ankündigen.

Vergrößern iTunes soll es in der bisherigen Form nicht mehr geben. © Apple

Apple wird iTunes in seiner bisherigen Form einstellen. Entsprechende Gerüchte machen bereits seit drei Monaten im Internet die Runde. Am vergangenen Wochenende liefert Apple selbst neue Hinweise auf die Abschaltung des mittlerweile 18 Jahre alten Dienstes. Auf der iTunes-Seite im sozialen Netzwerk Facebook wurden sämtliche Inhalte gelöscht, ebenso auf dem iTunes-Profil bei Instagram. Auch mehrere Web-Adressen, die den Begriff iTunes enthalten, werden auf andere URLs umgeleitet. So verweist itunes.apple.com nun bei Musik auf music.apple.com und bei Apps auf apps.apple.com.

Die bisherige iTunes-Verwaltung soll laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in drei neue Anwendungen für den Mac aufgeteilt werden. Zusammen mit macOS 10.15 sollen Music, TV und Podcast Apps erscheinen und iTunes ablösen. Wie genau Apple iTunes für Windows ersetzen will, ist noch nicht bekannt. Denkbar wären jedoch Portierungen der drei neuen Apps. Im Rahmen der heutigen WWDC werden außerdem die Ankündigung eines eigenen App Stores für die Apple Watch sowie neue Funktionen für das iPad erwartet. Diese Zusatz-Features sollen aus dem Tablet-PC einen Notebook-Ersatz machen.