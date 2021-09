Apple preist neue iPhones auf Youtube

Thomas Hartmann

Apple demonstriert im Video Gemeinsamkeiten und Unterschiede der vier Modelle der iPhone-13-Reihe.

VergrĂ¶ĂŸern I wish I was in LA 
 © Apple

In einem siebeneinhalb-minĂŒtigen Video auf Apples Youtube-Kanal findet sich in englischer Sprache (optional mit Untertiteln) eine flott gemachte PrĂ€sentation der neuen iPhone-13-Modelle durch einen jungen Mann im blauen Apple-Store-Shirt. Das Video beginnt im Apple Store Los Angeles (Tower Theater) und endet dort auch.

In bester Hollywood-Manier, die an eine typische PrĂ€sentation von Filmstudios fĂŒr Touristen erinnert, geht es in verschiedenen Szenarien mit Schauspielern und vor unterschiedlichen Kulissen eindrucksvoll durch die Gemeinsamkeiten aller neuen Modelle. So haben sie alle vier (angefangen beim iPhone Mini bis hin zum iPhone Pro Max) die neuen A15 Bionic-Chips an Bord, die sich lediglich bei den GPU-Kernen unterscheiden. Die aktuellen Apple-GerĂ€te bieten sĂ€mtlich Szenenerkennung und haben sowohl den Cinematic Mode als auch die fotografischen Stile im Funktionsumfang. ( Wir berichteten ausfĂŒhrlich )



Unterschiede gibt es dann außer bei der DisplaygrĂ¶ĂŸe hin zu den Pro-Modellen beim optischen Zoom, der neuen Makrofunktion und anderen wichtigen Details, die das Apple-Video auf Youtube als ”gefĂŒhrte Tour” bestens in Szene setzt:

Ein Inhaltsverzeichnis dazu findet sich unter ”Mehr ansehen” mit dem jeweiligen Thema. So wird auf die lĂ€ngere Ausdauer der Akkus hingewiesen wie auch die Haltbarkeit durch weiter verbessertes Ceramic Shield und die Wasserresistenz hervorgehoben.