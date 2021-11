Apple produziert Grateful-Dead-Biopic mit Martin Scorsese

Denise Bergert

Apple arbeitet mit Regisseur Martin Scorsese an einem Biopic über die Rock-Band "Grateful Dead".

Vergrößern Jonah Hill spielt Jerry Garcia im Grateful-Dead-Biopic. © Paramount Pictures

Nachdem Apple bei Martin Scorseses nächstem Film „Killers of the Flower Moon“ als Produzent eingesprungen ist, hat der US-Konzern nun bereits das nächste Projekt mit dem Regisseur im Auge. Wie das Film-Magazin Deadline aus brancheninternen Quellen erfahren haben will, arbeitet Apple gemeinsam mit Scorsese an einem Biopic über die US-Rock-Band "Grateful Dead".

Jonah Hill als Jerry Garcia

Schauspieler Jonah Hill soll die Hauptrolle als Frontmann Jerry Garcia spielen und produziert den Film zusammen mit Matt Dines unter dem Banner der Produktionsfirma Strong Baby. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Scott Alexander und Larry Karaszewski, die bereits für „American Crime Story“ und „The People vs. O.J. Simpson“ verantwortlich zeichneten. Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart und Bill Kreutzmann von "Grateful Dead" werden zusammen mit der Tochter ihres verstorbenen Bandkollegen, Trixie Garcia, Eric Eisner und Bernie Cahill die ausführende Produktion übernehmen.

Scorsese bringt Doku-Erfahrungen mit

Wovon der noch namenlose Film handeln soll, ist unklar. Die Geschichte der Band reicht bis in die 1960er Jahre zurück. Scorsese hat bereits Erfahrungen mit Rock-Dokus gesammelt, unter anderem mit „Long Strange Trip“ über "Grateful Dead" aus dem Jahr 2017. Das neue Apple-Projekt wäre Scorseses erstes Rock-Biopic. Mit Hill hat der Regisseur bereits bei „The Wolf of Wall Street“ zusammengearbeitet, der dem Schauspieler seine zweite Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller einbrachte.

Apple hat noch mehr Stars in der Pipeline

Apple setzt bei seinen Produktionen auf ein großes Star-Aufgebot. So sind in „Killers of the Flower Moon“, der erst kürzlich fertiggestellt wurde, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro zu sehen. Ebenfalls derzeit in Produktion ist die Napoleon-Verfilmung „Kitbag“ von Ridley Scott mit Joaquin Phoenix und Jodie Comer. Geplant ist außerdem ein noch namenloser Thriller mit Brad Pitt und George Clooney.