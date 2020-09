Apple registriert mehrere "Apple One"-Domains

Halyna Kubiv

In Vorbereitung auf das Super-Abo hat der Hersteller mehrere Domains mit dem Namen "Apple One" registriert.

Vergr├Â├čern Top-Level-Domains © Shutterstock / Sashkin

Morgen startet Apples Herbst-Keynote, neue Apple Watches und iPads sind h├Âchstwahrscheinlich im Anflug. Offenbar will der Anbieter aber auch einen neuen Service vorstellen: ene B├╝ndel aus allen verf├╝gbaren Abos namens Apple One. Als Vorbereitung darauf hat Apple mehrere Domains mit dem Namen "Apple One" registriert, wie der Dienst Domaintools zeigt . Appleone.website wurde beispielsweise von Apple am vergangenen Freitag angelegt. Die Seite ist selbstverst├Ąndlich noch nicht online.

Apple hat den Namen f├╝r sein Super-Abo bei mehreren Top-Level-Domains eingetragen, wie Macrumors berichtet, sind das ein Dutzend neue Seiten:

appleone.audio

appleone.blog

appleone.chat

appleone.cloud

appleone.club

appleone.community

appleone.film

appleone.guide

appleone.host

appleone.space

appleone.tech

appleone.website

Sie alle wurden am 11. September eingetragen und werden auf Apples Servern gehostet. Es f├Ąllt auf, dass Apple die "Apple One"-Webseite auf den relativ neuen Top-Level-Domains registriert hat. AppleOne.com, AppleOne.info, AppleOne.org, AppleOne.biz sind alle bereits von anderen Firmen registriert, allein noch AppleOne.net steht laut Domaintools zum Verkauf.

Apple hat in der Vergangenheit passende Domain-Namen richtig teuer bezahlt: iCloud.com kostete dem Entwickler nach einigen Berichten knapp 4,5 Mio. US-Dollar , so viel wollte eine schwedische Cloud-Firma Xcerion, die ├Ąhnliche Dienstleistungen wie iCloud anbietet. Die Webseite f├╝rs iPhone www.iphone.com hat der Hersteller aber schon 1999 gekauft , damals war nicht einmal der iPod auf dem Markt.