Apple ruft einige Macbooks Pro 15 Zoll zurück

Halyna Kubiv

Offenbar hat der Hersteller ein Überhitzungsproblem bei den Akkus im Rechner festgestellt.

Vergrößern Macbook Pro 2018 © Dan Masaoka/IDG

Wer der Inhaber eines älteren Macbook Pro mit der Bildschirmdiagonale 15 Zoll ist, soll mit der eigenen Seriennummer des Rechners überprüfen, ob sich das Macbook zum Batterie-Austausch eignet. Apple hat heute per Pressemitteilung eine weltweite Rückrufaktion der großen Macbooks gestartet. Betroffen sind demnach „einige wenige“ Geräte hergestellt zwischen September 2015 und Februar 2017. Die Akkus in diesen Rechnern können überhitzen.



Apple wird bei den betroffenen Geräten Batterien austauschen, laut dem Hersteller soll der Austausch eine bis zwei Wochen in Anspruch nehmen. Ob das eigene Gerät betroffen ist, lässt sich auf der Support-Seite mit der Seriennummer recherchieren. Diese findet sich im Apple-Menu in der linken oberen Ecke des Bildschirmes unter dem Menüpunkt "Über diesen Mac". Falls ja, empfiehlt der Hersteller, entweder einen Termin im Apple Store oder bei einem autorisierten Service-Provider um die Ecke ausmachen.