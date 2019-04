Apple senkt Preis des Homepod

Stephan Wiesend

Weltweit senkt Apple den Preis des Homepod, in den USA auf 299 US-Dollar, in Deutschland auf 329 Euro.

Vergrößern Apple senkt den Preis des Homepod. © Apple

Ohne Ankündigung hat Apple heute den Preis seines Smart Speakers Homepod deutlich gesenkt . In den USA fällt die Preissenkung sehr markant aus, der Preis im Apple Store sinkt von 349 US-Dollar auf 299 Dollar. In Deutschland fällt die Preisreduzierung weniger deutlich aus, immerhin sinkt der Preis von 349 Euro auf 329 Euro. Warum der Preis in Deutschland nur um 20 Euro fällt, in den USA um 50 Dollar, bleibt allerdings unklar. Im deutschen Fachhandel ist der Preis des Homepod bereits zuvor deutlich gesunken, aktuell gibt es Apple Lautsprecher bereits ab 288 Euro .

Die Verkäufe des Homepod blieben offenbar bisher unter den Erwartungen Apples zurück, zumindest in den USA könnte die Preissenkung unter die Schwelle von 300 US-Dollar aber einen deutlichen Verkaufsschub auslösen.