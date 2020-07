Apple senkt iPhone-Preise um 2,5 Prozent

Halyna Kubiv

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung greift sogar im Apple Store: Produkte wie iPhones und Airpods sind seit heute etwas billiger.

Vergr├Â├čern iPhone XS Max

Am 3. Juni hatte die Bundesregierung ein Konjunkturpaket beschlossen, unter anderem sollte die Mehrwertsteuer gesenkt werden ÔÇô von 19 Prozent auf 16 Prozent (von sieben auf f├╝nf Prozent f├╝r Produkte des Grundbedarfs), diese ├änderung greift ab heute, dem 1. Juli und gilt bis zum 31. Dezember 2020.

Dementsprechend ├Ąnderte Apple die Preise in seinen Stores. Das iPhone SE kostet beispielsweise in der 64-GB-Variante 466,90 Euro, bei der Vorstellung im April starteten die Preise bei 479 Euro, ein Ersparnis also von knapp mehr als 12 Euro. Auch andere Hardware ist ab heute billiger zu haben: Die Airpods Pro kosten beispielsweise 272 Euro statt 279 Euro, das iPod Touch ÔÇô 223 Euro statt 229 ÔéČ.

Auch andere Produkte von Apple sind ab heute im Store etwas billiger: von iPads ├╝ber Apple Watches bis zu den Macs. Eine gute ├ťbersicht aller Preissenkungen im Mac-Bereich haben die Kollegen von Mactechnews zusammengestellt. Die digitalen Abos von Apple bleiben jedoch bei den alten Preisen: Apple Music kostet wie gehabt 9,99 Euro pro Monat, Apple TV+ ÔÇô 4,99 ÔéČ, Apple Arcade ÔÇô 4,99 Euro. Preise im App Store haben sich anscheinend auch nicht ge├Ąndert. Dies liegt daran, dass f├╝r solche digitalen G├╝ter lediglich die Umsatzsteuer abgef├╝hrt werden muss. Eine ├ťbersicht der Preissenkungen f├╝r iPhone & Co. finden Sie in der Tabelle unten.

Modell Speicherplatz Alter Preis Neuer Preis Differenz % iPhone SE 64 GB 479 466.9 12.1 2.53 iPhone SE 128 GB 529 515.65 13.35 2.52 iPhone SE 256 GB 649 632.6 16.4 2.53 iPhone 11 64 GB 799 778.85 20.15 2.52 iPhone 11 128 GB 849 827.55 21.45 2.53 iPhone 11 256 GB 969 944.55 24.45 2.52 iPhone 11 Pro 64 GB 1149 1120 29 2.52 iPhone 11 Pro 256 GB 1319 1285.7 33.3 2.52 iPhone 11 Pro 512 GB 1549 1509.9 39.1 2.52 iPhone 11 Pro Max 64 GB 1249 1217.5 31.5 2.52 iPhone 11 Pro Max 256 GB 1419 1383.2 35.8 2.52 iPhone 11 Pro Max 512 GB 1649 1607.4 41.6 2.52 iPhone XR 64 GB 699 681.35 17.65 2.53 iPhone XR 128 GB 749 730.1 18.9 2.52 Airpods Pro 279 271.95 7.05 2.53 Airpods 2 mit Ladecase 179 174.45 4.55 2.54 Airpods 2 mit drahtlosem Ladecase 229 223.2 5.8 2.53 iPod Touch 7 32 GB 229 223 6 2.62 iPod Touch 7 128 GB 339 330.45 8.55 2.52 iPod Touch 7 256 GB 449 437.65 11.35 2.53 Apple Watch 3 GPS 38 mm 229 223.2 5.8 2.53 Apple Watch 3 GPS 42 mm 259 252.45 6.55 2.53 Apple Watch 3 Cellular 38 mm 329 320.7 8.3 2.52 Apple Watch 3 Cellular 42 mm 359 349.9 9.1 2.53 Apple Watch 5 GPS 40 mm 449 437.65 11.35 2.53 Apple Watch 5 GPS 44 mm 479 466.9 12.1 2.53 Apple Watch 5 Cellular 40 mm 549 535.15 13.85 2.52 Apple Watch 5 Cellular 44 mm 579 564.4 14.6 2.52

Generell sinken die Preise im Apple Store um 2,5 Prozent, 0,9747 ist der exakte Quotient f├╝r die Preissenkung von 19 auf 16 Prozent (der Mehrwertsteuer). Hei├č also, je teurer das Produkt, desto mehr kann man jetzt sparen: Bei einem iPhone 11 Max Pro mit 512 GB Speicher betr├Ągt das Ersparnis ├╝ber 40 Euro. Erfreulich ist, dass Apple die Mehrwertsteuersenkung direkt weiter an die Kunden reicht, mit den ganz krummen Preisen wie 778,85 Euro f├╝r das iPhone 11 mit 64 GB l├Ąsst sich sicherlich leben.