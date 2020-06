Apple sichert sich die Comedy-Serie "The Afterparty" für Apple TV+

Denise Bergert

Die neue Comedy-Serie von Chris Miller und Phil Lord läuft exklusiv beim Streaming-Anbieter Apple TV+.

Vergrößern The Afterparty läuft exklusiv bei Apple TV+ © Apple

Apple hat sich mit "The Afterparty" die Rechte an der neuen Comedy-Serie von Chris Miller und Phil Lord gesichert . Die beiden zeichneten bislang unter anderem für "How I Met Your Mother", "The Last Man on Earth", "Bless the Harts und Hoops" verantwortlich. Für ihre Arbeit wurden Miller und Lord unter anderem bereits mit einem Oskar, dem BAFTA-Award und einem Golden Globe ausgezeichnet.

Millers und Lords neuester Streich bezeichnet sich selbst als Murder-Mystery-Comedy-Serie. Als Serien- und Mord-Schauplatz dient die Afterparty zu einem Highschool-Klassentreffen. Jede der acht Episoden erzählt die Geschehnisse des Abends aus einem anderen Blickwinkel. Passend zum Protagonisten der Episode ist jede Folge in einem eigenen visuellen Look gehalten und einem anderen Film-Genre angesiedelt, der auf die Persönlichkeit des Erzählers abgestimmt ist. Miller agiert bei "The Afterparty! als Schöpfer, Showrunner und Executive Producer, während Lord als Executive Producer fungiert. Wann genau das spannende Serien-Konzept auf Apple TV+ starten soll, ist derzeit noch nicht bekannt.