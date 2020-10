Apple startet Youtube-Konkurrenz mit Musik-Videos

Halyna Kubiv

Eigentlich ist der Schritt nur noch logisch: Nachdem Apple den Videostreaming-Dienst gestartet hat, fehlten dort Musik-Videos.

Apple Music TV

Apple hat heute in den USA in der TV-App und per Apple Music einen neuen Dienst gestartet ÔÇô einen Video-Kanal mit Musik-Videos, die 24 Stunden gestreamt werden. Momentan k├Ânnen nur die Nutzer in den USA den Kanal abrufen, in den beiden Apps "Apple Music" und "Apple TV" und im Web per apple.co/AppleMusicTV . Am ersten Tag streamt der Kanal die┬áHundert meist gestreamten Songs auf Apple Music. Apple verspricht jedoch, "exklusive Videos, kuratierte Video-Blocks, Live-├ťbertragungen, Top-Charts und Sendungen mit G├Ąsten zu streamen. Dar├╝ber berichtet "Variety" . Am 22. Oktober wird beispielsweise den ganzen Tag das ┼ĺuvre von Bruce Springsteens ├╝bertragen, der Musiker ver├Âffentlicht an dem Tag sein neues Album "Letter to You". Auf Apple Music TV wird noch zudem ein Interview mit Zane Lowe gestreamt und ein Fan-Event veranstaltet.

Auf Apple Music TV wird jede Woche eine Premiere von Musik-Videos stattfinden, f├╝r den kommenden Freitag ist " 777 " von Joji und " Gourgeous " von Saint Jhn geplant, allerdings sind die Videos seit ein paar Wochen auf Youtube verf├╝gbar.

Wie "Variety" anmerkt, kursierten in der Branche seit Jahren Ger├╝chte, dass Apple irgendwann mal seinen Musik-Video-Kanal starten muss: Mit Apple Music und davor mit iTunes hat Apple schon immer enge Beziehungen mit der Musikindustrie gepflegt. Apple TV schloss die L├╝cke bei der Video-Auslieferung, Apple Music TV ist nur noch ein logischer Schritt.

Apple hat zudem in der Vergangenheit iTunes bzw. Apple Music Festivals veranstaltet, mit den Auftritten von hochkar├Ątigen Musikern, die danach in die ganze Welt ausgestreamt wurden. Vor dem Start von Apple Music 2015 gab es einen medienwirksamen Austausch mit Taylor Swift ├╝ber die Bezahlung von Musikern in der kostenlosen Phase, letztendlich ist Apple auf die Bedingungen der Industrie eingegangen und hat┬á die Musiker auch f├╝r die kostenlosen Streams entlohnt .