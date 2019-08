Apple stellt das Ive-Buch "Desingned by Apple" ein

Peter Müller, Halyna Kubiv

Ende 2016 hat Apple ein ungewöhnliches Produkt herausgebracht: Ein Buch mit eigenen Produkten, stilvoll ins Szene gesetzt.

Vergrößern Apples Desing-Buch © Apple / Andrew Zimmermann

Apple verkauft das im November 2016 herausgebrachte Buch "Designed by Apple in California" nicht mehr. Die in zwei Größen zu preisen von 200 und 300 US-Dollar erhältliche Schwarte feiert in Großformat auf Hochglanzpapier die Produkte, die Johny Ive seit den späten Neunzigern bis in die Jetztzeit als Designer verantwortete, vom originalen iMac bis zu Apple Watch. Ive hat im Frühsommer seinen Abschied von Apple angekündigt, das Buch war auch schon längere Zeit schwer in den Apple Stores zu finden. Noch präsentiert es Apple auf seiner Website, der Bestelllink führt aber ins Leere – eine Ära endet.

Apple hat damals das Buch als ein Stück Apple-Geschichte präsentiert.