Apple zeigt iOS 16 am 6. Juni auf der WWDC22

Dennis Steimels

Apple hat soeben den Termin für die eigene Entwicklerkonferenz WWDC 2022 bekannt gegeben. Damit ist auch klar, wann wir die nächsten großen Updates von iOS, macOS & Co. sehen werden.

Vergrößern WWDC22: iOS 16 am 6. Juni © Apple

Apple hat nun offiziell angekündigt, dass die Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 vom 6. bis 10. Juni stattfindet wird – und zwar erneut komplett online. Somit wissen wir jetzt auch, wann Apple die "neuesten Innovationen" in iOS, macOS, watchOS und tvOS präsentieren wird. Was uns etwa beim neuen und heiß erwarteten Update auf iOS 16 erwarten wird – und was nicht – erfahren Sie in unserer Trend-Story . Auch wichtig zu wissen: Welche iPhones erhalten überhaupt iOS 16 – die Antwort !

Zusätzlich zur Online-Konferenz der WWDC22 wird Apple am 6. Juni einen speziellen Tag für Entwickler und Studierende im Apple Park veranstalten, um die Eröffnungs-Keynote gemeinsam anzusehen. Die Plätze für das Event sind begrenzt, eine Anmeldung wird über die WWDC22-Seite möglich sein .

Das sagt Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketin: „Im Kern war die WWDC schon immer ein Forum, um Verbindungen zu ermöglichen und eine Community aufzubauen. Aus diesem Geist heraus lädt die WWDC22 Entwickler:innen aus der ganzen Welt ein, zusammenzukommen und gemeinsam zu erforschen, wie sie ihre besten Ideen zum Leben erwecken und die Grenzen des Möglichen verschieben können. Wir lieben es, mit unseren Entwickler:innen in Kontakt zu treten, und wir hoffen, dass alle unsere Teilnehmer:innen mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass ihre Erfahrung sie bereichert hat."

Swift Student Challenge

sZum dritten Mal in Folge findet im Rahmen der WWDC22 auch die Swift Student Challenge statt, die Schüler aus aller Welt dazu einlädt, mit Apples Swift Playground ein App-Projekt zu erstellen, das spätestens bis zum 25. April eingereicht werden muss. Alle Infos dazu finden Sie auf er Swift Student Challenge Webseite .