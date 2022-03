Apple übernimmt Credit Kudos – Spekulationen über Apple Card auch in Deutschland

Thomas Hartmann

Apple hat das britische Banking-Startup Credit Kudos übernommen, damit könnte die bisher nur in den USA verfügbare Apple Card auch in Europa starten.

Vergrößern Apple Card: Nicht nur in der Wallet © David Finley / shutterstock.com

Die 2019 auf dem Markt erschienene Apple-spezifische Kreditkarte ist bislang nur in den USA verfügbar und wird dort gemeinsam mit Mastercard und der Bank Goldman Sachs betrieben, respektive deren Consumer-Tochter Marcus. In Europa fehlt es noch an Infrastruktur für die Apple Card, das könnte diese Übernahme ändern.



Der Meldung zufolge sollen rund 150 Millionen US-Dollar von Apple an Credit Kudos überwiesen worden sein. In der Tat verlinkt die Webseite von Credit Kudos sowohl für die Datenschutz-Informationen als auch zu den Geschäftsbedingungen auf die entsprechenden Apple-Webseiten, was für eine demnächst sehr enge Zusammenarbeit spricht.

Schwerpunkt des Fintech-Startups Credit Kudos, das keine klassische Bank ist, soll die Risikoanalyse von Kreditgeschäften sein. Dies würde gut zur Apple Card als Kreditkarte des iPhone-Herstellers auch in Europa und Deutschland passen. Die ersten Meldungen dazu hat es offenbar von The Block gegeben, die auf Krypto- und Finanznachrichten spezialisiert sind.

Nutzer der Apple Card erhalten bei jedem Einkauf bei Apple bis zu 3 Prozent unbegrenzten Daily Cash zurück, und das jeden Tag, wie Apple betont. Auch mit vielen anderen Anbietern in den USA hat man entsprechende Vereinbarungen. Die Apple Titanium-Card, die es auch als physische Karte gibt, ist digital direkt in Apples Wallet-App integriert. Spezielle Jahresgebühren oder andere Abgaben gibt es dafür nicht. Ob, wann und wie die Apple Card zunächst wohl in Großbritannien, dann vielleicht auch in Europa und Deutschland aufschlägt, ist trotz dieser interessanten Neuigkeiten allerdings noch völlig offen.