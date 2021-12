Apple überspringt watchOS 8.2 und bringt watchOS 8.3

Halyna Kubiv

Gleichzeitig mit anderen Betriebssystemen ist das Update für watchOS 8 veröffentlicht, mit zwei neuen Funktionen und vielen behobenen Lücken.

Vergrößern "World Timer": Auf Twitter ist ein neues Ziffernblatt unter watchOS 8 aufgetaucht. © Apple, Twitter/Duraid Abdul

Mit den Updates für iOS und macOS kann man erwarten, dass Apple auch weitere Systeme wie das für die Apple Watch aktualisiert. Tatsächlich ging gestern Abend watchOS 8.3 an Start. Bei der Nomenklatur hat Apple etwas geschummelt: Das letzte Update war auf watchOS 8.1 Ende Oktober, wir berichteten . Mitte November wurde watchOS 8.1.1 veröffentlicht , aber nur für die Series 7, weil bei diesen Modellen ein Fehler beim Laden auftrat. Offenbar will Apple die Nomenklatur der Updates glattziehen, deswegen gleich die Aktualisierung auf Folgenummer 8.3.

Neues Abo von Apple Music - zum halben Preis

Wie bei iOS 15.2 kann man mit watchOS 8.3 auf der Apple Watch das neue Abo für Apple Music bestellen – Apple Music Voice. Der Datenschutzbericht für die Apps ist ebenfalls auf der Apple Watch verfügbar, diesen muss man jedoch nach dem Update aktivieren, damit das System die Datensammlerei der Apps auswerten. Dies geht direkt auf der Apple Watch in der App "Einstellungen", scrollen Sie darin zum Reiter "Datenschutz". In diesem Fenster müssen Sie bis nach unten vorbei an diverse Einstellungen scrollen, wo Apple die neue Funktion versteckt hat. Tippen Sie im erscheinenden Fenster auf "App-Datenschutz aktivieren", nach einiger Zeit finden Sie dort eine Auswertung der Apps, die auf die Sensoren zugegriffen haben. In der Watch-App auf dem iPhone fehlt diese Option jedoch.

Offenbar will Apple die Updates mit der Apple Watch etwas komfortabler gestalten: Mit dem aktuellen Update hat der Nutzer oder die Nutzerin eine Auswahl, ob die neueste Version in der Nacht installiert wird, genauso wie dies seit einiger Zeit beim iPhone der Fall ist. Die Voraussetzungen bleiben gleich: Die Watch muss an die Ladescheibe und über 50 Prozent aufgeladen sein. Nach einer Bestätigung des Passcodes wird das Gerät versuchen, das Update in der Nacht durchzuführen.