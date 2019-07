Apple und Wistron: Indische iPhones für Europa

Peter Müller

Indien scheint für Apple als Absatzmarkt weniger wichtig zu sein denn als Produktionsstandort. Es sind aber erst Anfänge gemacht.

Apple lässt seit einiger Zeit iPhones in Indien produziert, um dort keine 30 Prozent Importsteuer zahlen zu müssen. Wie nun die Economic Times berichtet , exportiert Apple aber nun auch die dort in einer Wistron-Fabrik gefertigten Geräte nach Europa – Indien könnte für Apple bald als Produktionsstandort wichtiger werden denn als Absatzmarkt. Noch sind die Mengen bescheiden, doch ein Anfang ist gemacht. Neil Shah von Couterpoint Research berichtet, Apple würde weniger als 100.000 iPhone 6S und iPhone 7 im Monat vom Produktionsstandort Bengaluru nach Europa schicken lassen, das habe vor ein paar Monaten begonnen. Andere Quellen sprechen davon, hierbei würde es sich um 70 bis 80 Prozent der Produktionskapazität handeln. Weder Wistron noch Apple reagierten bisher auf die Frage nach Bestätigung der Geschichte. Für Apple würde es aber sinnvoll sein, Indien als Produktionsstandort auszubauen, da der Ausgang des Handelskonflikts zwischen den USA und China ungewiss ist und Apple letztendlich Strafzölle für in China produzierte Hardware drohen könnten.