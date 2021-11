Apple verbaut ab 2023 in iPhones eigene 5G-Modems

Stephan Wiesend

Ab 2023 soll Apple nach neuen Berichten eigene 5G-Modems verbauen, in den kommenden A17-Chip soll es aber nicht integriert werden.

VergrĂ¶ĂŸern Im iPhone 13 ist ein 5G-Modem von Qualcomm verbaut, hier Orange markiert © iFixit.com

Wohl einer der teuersten Bausteine eines iPhones ist fĂŒr Apple das 5G-Modem von Qualcomm, das Apple seit 2020 in seinen Smartphones verbaut – angeblich ist es sogar etwa doppelt so teuer wie der A-Chip. Ende 2023 wird Apple aber wohl ein iPhone mit firmeneigenem 5G-Modem vorstellen. Ab 2023 soll nĂ€mlich die Belieferung des wichtigen Kunden Apple um etwa 80 Prozent sinken, wie der CFO von Qualcomm Akash Palkhiwala dies gegenĂŒber Investoren berichtete . Das Jahr 2022 sollte somit das letzte Jahr sein, in dem Apple komplett auf Qualcomm-Modems setzt.

Wie nun der Digitimes von ihren Quellen bestĂ€tigt wurde , sollen ab 2023 von Apple entwickelte Modems zur Verwendung kommen. Laut dem Bericht handelt es sich dabei um einen separaten Baustein, kein in den dann verbauten A17-Chip integriertes Modem. (Folgt Apples seinem bisherigen Benennungsschema sollte es sich 2023 um den A17 handeln.) Android-Smartphones nutzen dagegen oft ein direkt in den Chip integriertes 5G-Modem. Vermutet wird außerdem, dass das neue Modem von der taiwanischen Firma TSMC hergestellt wird, die bereits eine Vielzahl von Apples Chips als Auftragsproduzent fertigt.

Welche Apple-GerĂ€te auch 2023 noch Modems von Qualcomm erhalten werden, ist unbekannt, vermutlich handelt es sich dabei um Ă€ltere Modelle oder GerĂ€te, die fĂŒr bestimmte Regionen hergestellt werden. Dass Apple an eigenen Modems arbeitet, ist ein offenes Geheimnis. Apple hatte 2019 die Modem-Sparte von Intel mit 2200 Mitarbeiten ĂŒbernommen , laut Berichten hatte Apple damals fĂŒr die Firmensparte und den Patent-Bestand etwa eine Milliarde Dollar gezahlt. FĂŒr Qualcomm ist das Wegfallen des Kunden Apple aber laut eigenen Angaben kein Problem. Vor allem die steigende Zahl von Kunden aus der Autoindustrie sollen den Umsatzausfall ausgleichen .

Â