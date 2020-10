Apple verkauft so viele Macs wie noch nie

Michael Simon

Apple weist im vierten Quartal 2019/20 stagnierende Umsätze für das iPhone und insgesamt aus, der Mac ragt jedoch hervor. Die Geschäfte in China dämpfen die Bilanz.

Vergrößern © Apple

Obwohl Apple das erste vierte Quartal nach fast zehn Jahren ohne ein neues iPhone auskommen musste, konnte das Unternehmen immer noch Wachstum verzeichnen, wenn auch ein sehr geringes. Das Unternehmen verbuchte einen Umsatz von 64,7 Milliarden Dollar gegenüber 64 Milliarden Dollar im Quartal 2019, auch wenn die iPhone-Verkäufe wie erwartet deutlich zurückgingen.

Für den Dreimonatszeitraum bis zum 26. September 2020 verkaufte Apple iPhones im Wert von 26,4 Milliarden Dollar, rund 20 Prozent weniger als im letzten Jahr, als das iPhone 11 auf den Markt kam. Erste Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass sich das iPhone 12 sehr gut verkauft , so dass sich diese Zahl im nächsten Quartal, das die Weihnachtseinkaufszeit einschließt, deutlich erholen dürfte.

In anderen Ländern verkaufen sich die Produkte von Apple sehr gut. Ein Lichtblick für das zweite Quartal in Folge war der Mac, der mit einem Rekordumsatz von 9 Milliarden US-Dollar einen 30-prozentigen Sprung gegenüber dem Vorjahr verzeichnete und sogar die überraschenden 7,1 Milliarden US-Dollar des letzten Quartals in den Schatten stellte. HomeOffice und HomeSchooling hatten wahrscheinlich viel mit dem beeindruckenden Verkaufsschub vor dem ersten Apple-Silicon-Mac zu tun, der im November eintreffen sollte.

Das iPad erlebte ebenfalls einen schönen 40-prozentigen Anstieg und verzeichnete 6,8 Milliarden Dollar gegenüber den 4,7 Milliarden Dollar des letzten Jahres. Auch die Wearables legten zu und verzeichneten einen Umsatz von 7,9 Milliarden US-Dollar gegenüber 6,5 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr, und der Bereich Services verzeichnete einen leichten Anstieg von 12,5 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr auf ein neues Allzeithoch von 14,6 Milliarden US-Dollar. All diese Zahlen sind im Vergleich zum letzten Quartal angestiegen, das bereits entgegen der sonstigen saisonalen Effekte besser war als das März-Quartal.



Wo Apple allerdings mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, waren die Geschäfte in China, auch das kommt wenig überraschend. Die Verkäufe in der Volksrepublik gingen um etwa 30 Prozent zurück, da die Coronavirus-Pandemie weiterhin auf der ganzen Welt verheerende Schäden anrichtet. Aufgrund der "Ungewissheit" weigerte sich CEO Tim Cook, eine Prognose für das so wichtige Dezemberquartal abzugeben, in dem Apple im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 90 Milliarden US-Dollar errreichte.

Die Apple-Aktie verlor im nachbörslichen Handel mehr als vier Prozent, der Schlusskurs von 115,32 US-Dollar bedeutete eine Marktkapitalisierung von 1,972 Billionen US-Dollar.