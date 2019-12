Apple verklagt seinen ehemaligen Chip-Direktor

Peter Müller

Apple findet es überhaupt nicht in Ordnung, dass ein ehemaliger leitender Mitarbeiter ein Startup gründet und weitere Entwickler aus Cupertino abwirbt.

Vergrößern Die Nuvia-Gründer mit Gerard Williams in der Mitte © Nuvia

Der Chip-Designer Gerard Williams III hatte Apple Anfang des Jahres verlassen, um sein eigenes Unternehmen zu gründen. Nuvia, so der Name, will Chips für Rechenzentren konzipieren . Bis im November das Unternehmen bekannt wurde, hatte es bereits 53 Millionen US-Dollar an Geldern von Investoren einsammeln können – und dazu mindestens acht weitere ehemalige Apple-Angestellte.

Genau das scheint Apple nun zu stören und hat Williams wegen Vertragsbruch verklagt. Der Vorwurf: Schon während seiner Zeit bei Apple habe er Nuvia konzipiert und damit begonnen, Mitstreiter abzuwerben. "Dieser Fall ist ein Worst-Case-Szenario für ein innovatives Unternehmen wie Apple. Ein vertrauenswürdiger leitender Direktor mit jahrelanger Erfahrung und jahrelangem Zugang zu den wertvollsten Informationen von Apple gründet heimlich ein konkurrierendes Unternehmen, das genau die Technologie nutzt, an der der Direktor gearbeitet hat, und die gleichen Teams, mit denen er gearbeitet hat, während er noch bei Apple beschäftigt war", begründet Apple seine Klage, die eine Verfügung gegen Nuvia fordert und Schadensersatz.

Nuvia hingegen schießt zurück und wirft Apple vor, seine Mitarbeiter zu überwachen: "Apple, ein früher Begünstigter der kreativen Kräfte, die das Silicon Valley bildeten und weiterhin antreiben, hat diese Klage in einem verzweifelten Versuch eingereicht, die rechtmäßige Anstellung neuer Mitarbeiter durch einen ehemaligen zu unterbinden. Um jeden derzeitigen Apple-Mitarbeiter, der es wagen könnte, Apple zu verlassen, weiter einzuschüchtern, zeigt die Beschwerde von Apple, dass es die Telefonate und Textnachrichten seiner Mitarbeiter überwacht und überprüft".