Apple veröffentlicht ”Shot on iPhone 11 Pro” zum Neustart der NHL

Thomas Hartmann

Um einmal mehr die Fähigkeiten der Kamera das iPhone 11 Pro zu demonstrieren, ließ Apple diesmal das Gerät an einen Hockeyschläger kleben.

Vergrößern Die NHL spielt ihre Saison bald zu Ende - in leeren Hallen © Apple

Das besondere Merkmal von iPhone 11 Pro (Max) ist die 12 Megapixel-Dreifach-Kamera mit Ultraweitwinkel‑, Weitwinkel‑ und Teleobjektiv. Dies stellt Apple auch gerne immer wieder in seiner Werbung, dazu nutzt der Hersteller unter anderem die ”Shot on iPhone 11 Pro”-Videos, die von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden. Das jüngste Beispiel dafür ist zum Neustart der National Hockey League (NHL) in den USA nach der allerdings immer noch drastisch anhaltenden Coronakrise das knapp 40 Sekunden kurze Video ” Shot on iPhone 11 Pro — Hockey Tape ” . Zwei der NHL-Stars, Marc-André Fleury und Mark Stone, flitzen mit ihren Schlägern vergnügt und mit lockeren Sprüchen über das Eis in einer Halle. Dazu kleben sie ein iPhone 11 Pro mit einem Tape beispielsweise an einen Hockeyschläger oder an den Torpfosten, so dass das Geschehen dramatisch und in bester Qualität aufgenommen wird – in Ultrawide und Slo-mo, wie Apple betont und in dem kurzen Video eindrucksvoll zu besichtigen ist.