Apple verschenkt Airpods bei Back to School

Kris Wallburg

Im Rahmen einer aktuellen Aktion können Apple-Kunden kostenlose Airpods abgreifen. Natürlich hat das Angebot einen Haken.

Vergrößern Unter bestimmten Voraussetzungen verschenkt Apple Airpods. © Apple

Apple hat wieder seine Back-to-School-Aktion in den USA gestartet , mit der Schüler und Studenten besonders günstig neue Apple-Produkte kaufen können. Alle Macbooks und auch der iMac und iMac Pro sind bis zu 200 Euro reduziert, zusätzlich gewährt Apple bis zu 20 Prozent Rabatt auf Apple Care+. Und auch iPads sind reduziert, sowohl das iPad Pro als auch das iPad Air. Und um es der jungen Kundschaft besonders schmackhaft zu machen, verschenkt Apple zu jedem verkauften Gerät des Back-to-School-Programms noch Airpods. An sich ein gutes Angebot, das günstigste Macbook Air gibt es mit diesem Angebot schon für 899 US-Dollar, das iPad Air ab 479 US-Dollar. Die beigelegten Airpods sind die neueste Generation, allerdings ohne drahtloses Ladecase. Dafür ist dann doch ein Aufpreis von 40 US-Dollar fällig, für 90 US-Dollar gibt es sogar die Airpods Pro. Kauft ein Kunde ein Gerät mit dem maximalen Rabatt von 200 US-Dollar, spart er dank der kostenlosen Airpods insgesamt 359 US-Dollar.



Das aktuelle Back-to-School-Programm ist bisher nur in den USA verfügbar. Die deutsche Version von Back to School startet immer einige Wochen später, meistens Anfang August, wenn sich die meisten deutschen Studenten auf das neue Semester vorbereiten. 2019 hat der Hersteller die Aktion etwas vorgezogen , da im Juli 2019 neue Macbooks vorgestellt worden waren. Diese Geräte hatte Apple für Studenten und Lehrkräfte reduziert. Als Geschenk oder zumindest rabattiert gab es diverse Modelle von Beats-Kopfhörern. Ähnliche Angebote mit etwas geänderten Rabatten gab es im letzten Jahr in den USA und in Kanada .