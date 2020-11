Apple verschenkt ab zwei Monate Apple Music mit Shazam

Peter Müller, Halyna Kubiv

Eine Promo-Aktion mit Apples App Shazam verspricht bis zu fünf Monate Apple Music, wenn man die App herunterlädt.

Vergrößern Apple Music © Apple

Zum Thanksgiving-Wochenende hat Apple in den USA, Kanada, Mexiko, Australien und anderen Ländern eine Promotion gestartet, die Neukunden gleich fünf Monate kostenlosen Zugang zu Apple Music beschert. Verbunden ist das mit der Musikerkennung Shazam, wer sich das Programm aus dem App Store lädt, installiert und damit einen Song erkennt, kann das erweiterte Probeabo buchen. Shazam ist jedoch auch seit iOS 14 Bestandteil des Kontrollzentrums.

Diese Aktion ist ebenfalls in Deutschland und in Österreich freigeschaltet, wie man den Veröffentlichungsnotizen der neuen Version von Shazam im Apple Store entnehmen kann: "Angebot zu den Feiertagen bis 17. Januar 2021! Laden und Titel shazamen für fünf Monate Apple Music kostenlos. Nur für neue Nutzer in DE/AT. Es gelten die AGB."

Tatsächlich funktioniert das kostenlose Abo der Apple Music für alle Nutzer, nur mit unterschiedlicher Dauer. Damit das Angebot überhaupt funktioniert, muss die Shazam-App aus dem Store (neu) heruntergeladen werden. Startet die erste Musikerkennung eines x-beliebigen Songs, blendet sich gleich im Start-Screen mit dem erkannten Lied das Angebot "X Monate kostenlos" ein. Klickt man darauf, wird man in die Apple Music weitergeleitet, mit dem Banner "Kostenlos testen". Der Rest gleicht einer Gutschrift per Gutschein-Code: Tippt man darauf, erscheint der Code, man muss sich noch gegenüber dem App Store verifizieren, entweder per Face-ID oder Touch-ID oder einem entsprechenden Passwort. Als Zahlungsmethode muss bei eigenem Konto eine Kreditkarte hinterlegt werden, Apple Pay oder iTunes-Guthaben wird dafür nicht ausreichen.

Vergrößern Das kostenlose Abo für Apple Music funktioniert auch für bestehende Kunden. © Macwelt

Sind diese Formalitäten erfüllt, erscheint ein Info-Fenster mit den Laufzeiten des kostenlosen Abos und Aufforderung "Jetzt anhören". Das Beste an der Sache – selbst Nutzer mit bereits aktivierten kostenlosen Abos wie beim Start von Apple Music etc. können sich mindestens zwei Monate an kostenlosem Abo für Apple Music sichern.