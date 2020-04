Apple verschenkt aktuelle Bücher im Bücher Store

Halyna Kubiv

Vor allem für Kinder finden sich in der Sammlung "Tolle kostenlose Bücher" einige Fundstücke für die Osterferien.

Vergrößern Kostenlose Bücher © Apple

Meistens macht das Apple zu Weihnachten: Irgendwann mal Mitte oder Ende Dezember erscheint im Bücher Store eine Extra-Kategorie mit aktuellen Büchern, die für kurze Zeit kostenlos zur Verfügung stehen. Im Dezember 2018 beispielsweise ließ Apple aufwendig mehrere Klassiker neu vertonen und stellte sie in der Hörbuch-Kategorie allen zur Verfügung. Klar, dabei wollte der Anbieter auf seine überholte Abteilung der Hörbücher aufmerksam machen, aber die Klassiker wie " Stolz und Vorurteil " gelesen von Kate Beckinsale oder " Frankenstein " gelesen von Aaron Mahnke gibt es dort bis heute.

Zu den diesjährigen Ostern verschenkt Apple vor allem Kinderbücher, sie sind auf dem iPhone auf der Startseite des Bücher-Stores in der Sammlung "Gratis – Lesefutter für kleine Bücherwürmer" zu finden (Dabei müssen Sie auf dem iPhone in dem obersten Reiter mit den Sammlungen etwas nach links durchblättern). In der Sammlung finden sich knapp dreißig zur Zeit kostenlose Bücher für Groß und Klein, unter anderem mehrere Titel aus der "Sesamstraße", ein Buch aus der Serie " Der kleine Drache Kokosnuss ", alle Arten von Zauberlehrlingen außer Harry Potter und jede Menge Drachen.

Blättert man im gleichen obersten Reiter durch die Kacheln ganz nach links, findet sich im Bücher Store eine vergleichbare Sammlung der kostenlosen Bücher, allerdings für jedes Alter. Unter "Tolle kostenlose Bücher" findet man die gleichen Beiträge wie schon in der Sammlung "Lesefutter für kleine Bücherwürmer", dazu mehrere Einträge für Erwachsene. Bei den meisten handelt sich eher um Erzählungen in der digitalen Form, der Umfang ist von 50 bis 20 Seiten angegeben. So findet sich beispielsweise ein Eintrag von Hillary Mantel (Autorin der Tudor-Trilogie), bei dem kostenlosen Buch handelt es sich um ein Booklet zu den Büchern selbst, also Erklärungen, Hintergrundgeschichten etc. Ganz am Ende finden sich ein paar Bücher für Technik-Fans. " 30 besten iPhone & iPad Insidertipps " von Anton Ochsenkühn sind zwar noch auf iOS 12 optimiert, sie sollen fast alle noch unter iOS 13 funktionieren. Wer sich noch nicht getraut hat, auf macOS Catalina umzusteigen, findet von dem gleichen Autor einen Ratgeber zu macOS Mojave .

Wie kostenlose Klassiker auf das iPad kommen