Apple verschiebt Rückkehr ins Büro auf unbestimmte Zeit

Halyna Kubiv

Die Diskussion um die Arbeitsbedingungen vom Sommer hat die Pandemie entschieden: Apple-Mitarbeiter bleiben noch daheim.

Vergrößern Apple Park, auf die Rückkehr der Belegschaft wartend © SnapASkyline - shutterstock.com

Apple hat erneut ein internes Memo an alle Mitarbeiter gesendet. Die Geschäftsleitung verschiebt die Rückkehr ins Büro, diesmal auf eine unbestimmte Zeit. Zusätzlich dazu kann jeder Mitarbeiter Arbeitsausstattung für das eigene Home-Office in Höhe von 1000 US-Dollar auf Kosten der Firma kaufen. Apple rückt ebenfalls ein Stück weiter ab von den starren Präsenz-Regeln, die die Firma im Sommer durchsetzen wollte: Statt zwei Wochen durchgehende Arbeit außerhalb des Büros ist nun ein Monat im Jahr erlaubt. Diese verlängerte Telearbeit soll nach Auffassung Apples mehr Möglichkeit bieten, "... zu reisen, eigene Verwandten zu sehen und aus dem Alltag auszubrechen".

Apples Pläne über die Rückkehr in den neu gebauten Apple Park sind seit vergangenem Sommer stark diskutiert. Anders als große Tech-Firmen in Silicon Valley wollte Apple ursprünglich die Home-Office-Situation als eine absolute Ausnahme sehen, schließlich " basiere auf der Präsenz im Büro die Unternehmenskultur Apples ", ohne die persönliche Zusammenarbeit wären die tollen Produkte also gar nicht möglich. Dagegen protestierten zahlreiche Apple-Mitarbeiter persönlich und anonym. Apple hat jedoch noch bis Ende des Sommers an den Plänen festgehalten, irgendwann mal im Herbst ins Büro zu kehren. Das letzte Memo von Mitte November visierte Februar 2022 als möglichen Beginn der Präsenzarbeit an. Die aktualisierte Rundmail erwähnt nun gar keinen Termin, ein konkretes Datum wird später festgesetzt, so Tim Cook in der Mail.