Apple von Nachfrage nach iPhone 12 Pro überrascht

Halyna Kubiv

Der erste Ansturm auf den Apple Store ist vorbei, aber auch jetzt muss man gut zwei Wochen auf das iPhone 12 Pro warten.

Vergrößern iPhone 12 Pro in Pazifikblau © Macwelt

Eine aktuelle Stichprobe im deutschen Apple Store zeigt: Auf das iPhone 12 ohne Pro muss man knapp eine Woche bis zu Lieferung warten, außer man hat das blaue Modell bestellt – dann muss man sich knapp zwei Wochen gedulden. Beim iPhone 12 Pro sind vor allem die Modelle in Silber und Gold beliebt: Bei einigen Modifikationen dauert die Zustellung bis 23. November, drei Wochen also (Redaktionsschluss 17:00 am 29. Oktober 2020). Anscheinend ist das teurere Modell unter Kunden beliebter. Dies bestätigt auch 9to5mac : Laut Berichten aus Zuliefererkreisen ist Apple selbst ob der Nachfrage nach iPhone 12 Pro überrascht. Ursprünglich haben die Macher in Cupertino prognostiziert, dass das Einstiegsmodell beliebter sein wird, doch die frühen Anzeichen deuten darauf hin, dass das Pro-iPhone genauso oft bestellt wird wie das iPhone ohne Pro.

Auf diese Nachfrage reagiert nun Apple laut Digitimes mit den neuen Bestellungen von Lidar-Modulen, vor allem in den USA werden verstärkt iPhones 12 Pro verkauft. Ming-Chi Kuo prognostiziert nun, dass Apple rund 30 bis 35 Prozent vom iPhone 12 sowie iPhone 12 Pro verkauf, das iPhone 12 Pro Max wird für 15 bis 20 Prozent der Bestellungen aufkommen, das Mini-Modell – für 10 bis 15 Prozent.

Dass Apple von der Nachfrage nach iPhones 12 Pro überrascht wurde, ist kein Wunder, weisen doch die beiden Modelle minimale Unterschiede bei der Hardware und Software vor. Der Teardown bei iFixit zeigt , dass iPhone 12 und iPhone 12 Pro praktisch identisch sind, bis auf die Kamera. Offenbar reicht aber das bessere Kamerasystem als ein Kaufgrund für die meisten Nutzer, der Preisunterschied beim gleichen Speicher (128 GB) beträgt knapp 200 Euro (iPhone 12 Pro 128 GB kostet 1120 Euro, iPhone 12 128 GB – 925 Euro), offenbar ist den meisten Kunden die bessere Kamera dieses Geld wert.