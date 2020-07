Apple warnt vor Abdeckung der Macbook-Kamera

Halyna Kubiv

Ein neues Support-Dokument warnt vor der Nutzung des Macbooks mit einer abgedeckten Kamera.

Vergr├Â├čern Apple empfiehlt nicht, die Macbook-Kamera abzudecken. © iStockphoto.com/iPandaStudio

Dass manche Nutzer ihre Kameras am Laptop mit einem Klebestreifen oder sonstigem abdecken, war lange bekannt. Auf Amazon finden sich knapp 8.000 Treffer mit dem Suchwort " Kamera Abdeckung ". Richtig salonf├Ąhig hat diese Praxis wohl Mark Zuckerberg gemacht: In einem Werbefoto f├╝r Instagram ist sein Arbeitstisch zu sehen, darauf ein Macbook Pro mit abgeklebter Kamera und abgeklebtem Mikro. Das Foto ging richtig viral, aber nicht aus dem Grund, den Zuckerberg beabsichtigt hat.

Nun erkl├Ąrt Apple in einem neuen Support-Dokument , dass m├Âgliche Abklebe-Vorrichtungen das Display besch├Ądigen k├Ânnen, wenn der Nutzer das Macbook mit der abgeklebten Kamera schlie├čt. Demnach sind Display und die Tastatur genau aufeinander abgestimmt, der Raum dazwischen (beim geschlossenen Macbook) wird sehr klein, so dass dazwischen fast nichts passt. Dazu wird mit der Kamera auch der Umgebungslichtsensor abgedeckt und dieser ist f├╝r True Tone und automatische Helligkeit des Displays verantwortlich. Bei der privaten Nutzung empfiehlt Apple deswegen, auf die gr├╝ne Statusanzeige neben der Kamera zu achten: Leuchtet diese, ist die Kamera aktiv. Zudem ist die Kamera so konzipiert, dass die beiden ÔÇô das Kameramodul und die Statusanzeige ÔÇô nur zusammen funktionieren k├Ânnen. Die Kamera kann nicht aktiviert werden, ohne dass gleichzeitig die Statusanzeige leuchtet.

Wenn jedoch der Arbeitgeber verlangt, dass die Kamera des Macbooks abgedeckt werden soll, gibt Apple konkrete Ratschl├Ąge:

Die Kameraabdeckung soll nicht dicker als 0,1 mm sein, also in etwa wie normales Druckpapier

Die Abdeckung darf keine Klebespuren hinterlassen

Alles, was dicker als 0,1 mm ist, muss vor dem Zuklappen abgenommen werden.

Dazu gibt es in den Mac-Einstellungen unter "Sicherheit ÔÇô Datenschutz ÔÇô Kamera" Liste aller Apps, die auf die Kamera des Macs zugreifen d├╝rfen. Seit macOS Mojave muss eine App beim Start den Nutzer fragen, ob sie die eingebaute Kamera verwenden darf.