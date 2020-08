Apple weitet das Programm für unabhängige Reparaturanbieter auf Macs aus

Thomas Armbrüster

Apple lässt unabhängige Reparaturanbieter nun auch Macs reparieren. Vor einem guten Jahr hatte alles mit iPhones begonnen.

Vergrößern Apples Reparaturprogramm auch für den Mac © Apple

I m Herbst 2019 hatte Apple in den USA das Independent RepairProvider Program gestartet , das unabhängigen Werkstätten die Reparatur von iPhones mit Originalteilen von Apple ermöglicht. Im Juli dieses Jahres wurde das Programm dann auf Kanada und viele europäische Staaten ausgeweitet . Laut eines Berichts von Reuters soll im Rahmen des Programms nun auch die Reparatur von Macs möglich sein. Der Bericht zitiert Apples COO Jeff Williams: „We’re looking forward to bringing that convenient and trustworthy repair experience to our Mac users.“ (Wir freuen uns darauf, diese bequeme und vertrauenswürdige Reparatur-Möglichkeit auch unseren Mac-Nutzern anbieten zu können.) Weitere Einzelheiten sind momentan noch nicht auf Apples Webseite zum Programm für unabhängige Reparaturanbieter zu finden.