Apple will Siri-Aufnahmen nur noch mit Einwilligung auszuwerten

Stephan Wiesend

Der US-Konzern reagiert auf die Kritik an der Auswertung von Sprachaufnahmen von Siri-Nutzern und wird Nutzer zukünftig um ihre Zustimmung bitten.

Apple wertet Siri-Aufnahmen stärker aus, als von vielen erwartet. © Fotolia.de, psdesign1

In einem Zeitungsbericht von „The Guardian“ hörten viele iPhone-Nutzer Schockierendes: Ein Dienstleister von Apple berichtete über die Auswertung von Siri-Sprachaufnahmen, die auch sehr private Informationen enthielten – von Drogendeals bis Sex. Die Empörung war zurecht groß, setzt Apple doch eigentlich stark auf Datenschutz .

Gegenüber Techchrunch hat Apple aber nun angekündigt, die Auswertung der Sprachaufnahmen sofort zu stoppen, weltweit. Man werde das Verfahren überprüfen und in einem kommenden Softwareupdate die Nutzer ausdrücklich um ihre Einwilligung bitten. Die Auswertung der Siri-Sprachaufnahmen hat die Aufgabe die Qualität von Siri zu verbessern. Dem Guardian hatte Apple die Auswertung bestätigt, die Aufnahmen wären aber anonymisiert und die Auswertung erfolge strikt vertraulich. Das offenbar auch von Firmen außerhalb Apples durchgeführte „Grading“ dient vor allem der Erkennung, ob Siri die Sprecher korrekt verstehe und erfolgreich antwortet und ob die Aktivierung ein Versehen war. Für viele Nutzer war die Auswertung ihrer Sprachaufnahmen aber eine unangenehme Überraschung, da Apple dies nie ausdrücklich kommuniziert hat. Die Auswertung von Daten wird zwar in der Dokumentation erwähnt, eine direkt Auswertung durch menschliche Personen wird aber mit keinem Wort genannt.

Unsere Meinung:

Wie wir schon Dienstag meinten: Ein fader Beigeschmack bleibt. Apple betont zwar, bei der Auswertung handelt es sich nur um kürzeste Sprachschnipsel und weniger als ein Prozent der Siri-Aufrufe, allerdings sind dies angesichts von Millionen an iPhone-Nutzern wohl immer noch Millionen an Sprachaufnahmen pro Monat. Amazon und Google nutzen zwar ähnliche Methoden um ihre Sprachassistenten zu verbessern, von Apple hatten wir aber einen besseren Umgang mit sensiblen Nutzerdaten erwartet. Hat doch Apple-CEO Tim Cook immer wieder den Schutz der Privatsphäre als Stärke von Apple dargestellt. Auch mit der Vertraulichkeit der Dienstleister scheint es ja nicht weit her zu sein: Laut dem Bericht des Guardian handelt es sich ja bei den Auswertern um ganz normale Angestellte, die außerdem stark fluktuieren. Wir hoffen, dass Apple auch hier nachbessert.