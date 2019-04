Apple wirbt einen Intel-Ingenieur für 5G ab

Peter Müller, Halyna Kubiv

Noch im Februar hat Apple einen wichtigen Ingenieur von Intel abgeworben, der für 5G-Projekte im Unternehmen zuständig war.

Vergrößern Apple testet den LTE-Nachfolger © Fotolia / Julien Eichinger

Apple einigt sich zähneknirschend mit Qualcomm , weil Intel seine Entwicklung von 5G-Modems einstellt – das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn am Ende von Intels 5G-Projekt trägt Apple offenbar eine Mitveranwortung, wie der britische "Telegraph" feststellt . Aus einer internen E-Mail, die der Zeitung vorliegt, geht hervor, dass Apple im Februar den Ingenieur Umashankar Thyagarajan von Intel abgeworben hat, der dort für den 5G-Chip XMM 8160 wesentliche Beiträge leistete.

Nach dem Wechsel musste Intel seine Entwicklung überdenken und kam letztendlich zum Schluss, die Bemühungen um ein 5G-Funkmodem einzustellen. Apple ist nach allgemeiner Auffassung unzufrieden gewesen mit dem Tempo, das Intel bei 5G an den Tag legt. Während die Konkurrenz bereits erste 5G-Smartphones in den Handel gebracht hat, hätte Intel kaum vor 2020 liefern können. Unbestätigten Gerüchten zufolge arbeitet Apple nun an einem eigenen Funkmodem, Thyagarajans Einstellung passt da ins Bild. Mit Qualcomm hat sich Apple indes auf einen sechsjährigen Liefervertrag geeinigt, Apple hat nun also ein wenig Zeit.

Die Meldungen von "Telegraph" bestätigt das Linkedin-Profil von Thyagarajan : Demnach ist er nach sechs Jahren bei Intel im Februar zu Apple gewechselt. Seine aktuelle Position in Cupertino ist Architecture Engineer. Seine Karierre hat Thyagarajan übrigens in München begonnen: Nach drei Jahren bei Infenion wechselt er zu einer kleineren Infineon-Tochter Lantiq GmbH in Neubiberg, die sich auf Netzwerk-Chips spezialisiert hat. 2015 wurde Lantiq von Intel gekauft, gleichzeitig mit dem Kauf zog der Ingenieur nach Kalifornien, wo er seitdem als Project Engineer 5G bei Intel arbeitete.