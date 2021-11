Apple zahlt 100 Mio. USD: Einigung mit Entwicklern genehmigt

Stephan Wiesend

Die langjährige Klage von Entwicklern gegen Apple ist nun von der zuständigen Richterin vorläufig genehmigt worden, Apple hat zahlreichen Änderungen zugunsten von Entwicklern zugestimmt.

Vergrößern App Store und Updates © Shutterstock / Bloomicon

Ende August hatte Apple sich in einem langjährigen Rechtsstreit mit Entwicklern geeinigt. In der schon 2019 eingereichten Klage „Cameron et al. v Apple Inc.“ hatten sich Entwickler über die Geschäftsbedingungen des App Stores beschwert, was Apple zu einer Reihe von Konzessionen an die Entwickler zwang – nicht zuletzt eine Zahlung von 100 Millionen US-Dollar als Entschädigung. Im August stand aber noch die Genehmigung der zuständigen Richterin Yvonne Gonzalez Rogers aus , die nun die vorläufige Genehmigung erteilte. Die Seite Macrumors hat den kompletten Text auf Scribd veröffentlicht .

Apple hatte in einer Pressemitteilung im August bereits die wichtigsten Neuerungen angekündigt:

App Store Small Business Program

Das bereits Anfang des Jahres gestartete App Store Small Business Program soll mindestens die nächsten drei Jahre fortgeführt werden. Unter anderem wird die App Store Gebühr für kleine Entwickler (weniger als 1 Million Dollar Umsatz) hier auf 15 Prozent reduziert.



Suchergebnisse im Store

Apple verpflichtet sich, dass die Suchergebnisse im App Store auf objektiven Merkmalen basieren: Etwa Downloads, Bewertungen, Textrelevanz und dem Nutzerverhalten. Dies gilt für die nächsten drei Jahre.

Erreichen von Kunden

Entwickler dürfen Ihre Kunden über alternative Zahlungsmethoden informieren (etwa per E-Mail auf den eigenen Shop verweisen). Nutzer müssen der Kommunikation mit dem Entwickler aber zuerst zustimmen.

Mehr Preispunkte möglich

Die Anzahl der Preispunkte für Kauf, In-App-Kauf und Abos wird von 100 auf über 500 erhöht. Anbieter erhalten so mehr Flexibilität.

Einspruch bei Ablehnung einer App

Es wird weiterhin möglich sein, gegen die Ablehnung einer App Einspruch zu erheben. Die Webseite zu App Reviews wird ergänzt und soll den Ablauf des Einspruchsverfahrens ausführlicher erklären.

Transparenzbericht

Apple wird einen Transparenzbericht veröffentlichen, der Statistiken über den Überprüfungsprozess von Apps enthält, darunter auch die Anzahl der aus verschiedenen Gründen abgelehnten Apps. Ebenso die Anzahl der deaktivierten Konten von Kunden und Entwicklern, objektive Daten zu Suchanfragen und -ergebnissen sowie die Anzahl der aus dem App Store entfernten Apps.



Fonds für Entwickler

Ausschließlich für US-Entwickler wird Apple einen Fonds einrichten, um kleine Entwickler zu unterstützen. Anspruchsberechtigt sind Entwickler, die zwischen 4. Juni 2015 und 26. April 2021 ein Konto hatten und mit allen Apps weniger als eine Million US-Dollar verdient haben. (Laut Apple sind dies 99 Prozent aller Entwickler in den USA)

Eine Informationsseite zur Einigung soll ebenfalls veröffentlicht werden, war bei Redaktionsschluss aber noch nicht verfügbar.