Apple zeigt Video für Notfallinstallation auf Mac

Thomas Hartmann

Wer sein macOS neu installieren will oder aufgrund einer Notfallsituation auf dem Mac muss, findet von Apple auf Youtube eine knappe, aber instruktive Anleitung.

Vergrößern Recovery © Apple

Lang vorbei die Zeiten, als man beim Mac-Start mit eingelegter CD lange die Taste ”C” für die Installations-CD oder später -DVD gedrückt hielt. Heute geht es auch mit der Einrichtung des Betriebssystems online. Dazu hat Apple auf einer im Normalbetrieb unsichtbaren Partition ein eigenes Startvolumen eingerichtet, das direkten Zugriff auf die Internetseite von Apple zur Wiederherstellung oder Einrichtung des Mac-Betriebssystems gibt.

Prinzipiell drückt man dazu beim Start des Macs die Tasten ”Cmd-R”, bis das Apple-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Doch in einem eigenen englischsprachigen Video von Apple mit Titel ” How to reinstall macOS from macOS Recovery ” auf Youtube gibt der Mac-Hersteller ein paar weitere Tipps und Hinweise. So sollte man zuvor für eine Internet-Verbindung per Kabel oder WLAN sorgen und darauf achten, dass der Mac an der Steckdose hängt. Eine Bluetooth-Tastatur sollte man nach Möglichkeit mit Kabel verbinden oder bei einem Apple-Laptop natürlich die interne Tastatur nutzen.

Dann stehen dem User drei Tastaturkürzel beim Start zur Verfügung, um die Notfall-Partition zu aktivieren. So nutzt man die schon erwähnte Tastenkombination ”Cmd-R”, wobei Cmd für die Befehlstaste steht, um die zuletzt auf dem Mac verwendete Version neu zu installieren. Möchte man die jüngste und aktuellste Version von macOS einrichten, nimmt man die Optionstaste (”alt”) hinzu, also drückt ”option-command-R” (⌥⌘R). Und will man einfach die Version auf dem Mac installieren, mit der man den Apple-Computer erworben hat, nimmt man noch die Umschalttaste, also ”Shift” hinzu: ”shift-option-command-R” (⇧⌥⌘R). So oder so gerät man damit automatisch in den Assistenten der Mac-Wiederherstellung mit der erwünschten Funktion zur Einrichtung. Übrigens lassen sich bei dem Video optional auch englische Untertitel einblenden.

