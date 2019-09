Apple zieht gegen Steuerbescheid der EU vor Gericht

Peter Müller

Apple will die Entscheidung der EU-Wettbewerbskommission vor Gericht anfechten. Es geht um 13 Mrd. Euro.

Vergrößern Apple muss mehrere Milliarden Euro nachzahlen. © Fotolia/ gilbertc

Apple hat zwar seine 13 Milliarden US-Dollar hohe Steuerschuld an Irland bezahlt, dort aber auf ein Treuhandkonto , da der Rechtsstreit um die Nachzahlung noch nicht abgeschlossen ist. Die Kommission hatte 2016 befunden, dass Apple in der Republik Irland illegale Steuervorteile genießen würde und daher den Betrag nachzahlen müsse. Apple stellt sich auf den Standpunkt, alles sei rechtens – auch die Regierung der Insel will von gewährten Staatshilfen nichts wissen.

Die von Apple eingelegte Berufung gegen den Bescheid wird nun heute und morgen vor dem Gericht in Luxemburg verhandelt, Cupertino schickt laut Nachrichtenagentur Reuters eine von Finanzchef Luca Maestri angeführte sechsköpfige Delegation. Diese wird sich vor allem damit verteidigen, dass der größte Teil der Wertschöpfung bei von Apple-Produkten in den USA geschehe und man vor allem dort steuerpflichtig sei. In Irland habe man von 1991 bis 2007 zwar nur 0,005 Prozent Steuern bezahlt, das sei aber legal gewesen, nach irischem und US-amerikanischem Steuerrecht. Bereits 2016 , gleich nach dem Beschluss der EU-Kommission haben mehrere Experten damit gerechnet, dass Apple in Berufung gehe.