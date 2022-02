Apples Alptraum Sideloading könnte das Beste für das iPhone sein

Jason Snell

Apple sträubt sich mit Zähnen und Klauen gegen Apps aus anderen Quellen als dem App Store. Aber genau das könnte die Plattform weiterbringen.

Vergrößern Allein auf weiter Flur. Noch. © ymgerman / shutterstock.com

Die wesentliche Eigenschaft von iOS/iPadOS als Plattform: Apps muss man aus dem App Store herunterladen, wenn man sie auf dem iPhone (oder iPad) ausführen will. (Falls Sie es verpasst haben: Apples Paradigma steht derzeit auf dem Prüfstand von Legislative und Judikative). Das iPhone und das iPad hatten noch nie neben den von Apple genehmigten Apps solche aus Quellen Dritter geduldet.

Aber was wäre, wenn iOS genau zu einer solchen heterogenen Plattform werden würde? Da Gesetzgeber und Regulierungsbehörden Apple und seine Praktiken genau ansehen, ist es durchaus möglich, dass jemand Apple dazu zwingt, Apps auf der Plattform zuzulassen, ohne dass sie über den App Store laufen.

Das ist fast unvorstellbar. Und doch... was wäre, wenn dieses Unglück am Ende das Beste für den App Store wäre und ihn – und das grundlegende iOS-Erlebnis – für die meisten Benutzer verbessern würde?

Der einzige Spielplatz der Stadt

Es ist schön, das Monopol zu haben, klar. Aber es erhöht auch den Druck. Jede Entscheidung der Verantwortlichen des App Store ist bedeutsam, weil es keine Alternative zu Apples Angebot gibt. Wenn ein Entwickler ein Jahr mit der Entwicklung einer iOS-App verbringt und diese dann abgelehnt wird, kann er sich an niemand anderen wenden. Die ganze Arbeit kann umsonst gewesen sein.

Das passiert gar nicht mal so selten: Denken Sie an all die negative Berichterstattung über Apple in Bezug auf den App Store – abgelehnte Apps, unzufriedene und klagende Entwickler. Wenn nicht mehr jede App-Review-Entscheidung wie ein Todesurteil für die App wirkt, nimmt es der Situation die Schwere. Was früher eine Situation war, in der Apples Willkür jemandem das Geschäft ruinierte, wäre dann nur der Aspekt, dass Apple sich weigert, Marketingpartner von jemandem zu sein. Das macht die Geschichte viel weniger interessant – und das ist gut für Apple.

Wenn Entwickler nicht mehr alles auf eine Aufnahme in den App Store setzen müssen, bedeutet dies auch, dass sie vielleicht eher bereit sind, gewagte und interessante Apps zu entwickeln, die derzeit zu riskant sind. Sicher, der App Store bliebe das Ziel der meisten Entwickler (es ist schwer vorstellbar, dass der App Store nicht die wichtigste Bezugsquelle für Software auf iOS bleiben würde), aber es sind viel mehr Möglichkeiten offen, wenn das Alles-oder-Nichts-Risiko wegfällt.

Gewagtere Apps wären möglich – bei strengeren Regeln

Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber in einer Welt, in der eine Ablehnung im App Store nicht mehr fatal ist, könnte sich Apple auch frei fühlen, seine eigenen Regeln noch mehr anzupassen. Das Unternehmen hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, seine Vorlieben für den App Store mit der doppelten Bedrohung durch schlechte Publicity und ein schlechtes Erscheinungsbild von iOS im Vergleich zur Konkurrenz in Einklang zu bringen. Das App-Review-Verfahren hat den Ruf, ein willkürliches und drakonisches System zu sein, aber Apple hat wahrscheinlich viele Apps genehmigt, von denen die Prüfer nicht begeistert waren – entweder weil sie den Ärger nicht wollen oder weil sie befürchten, dass sie den Nutzen von iOS selbst einschränken, wenn sie es nicht tun.

Ein App Store, der keine Exklusivrechte mehr hat, könnte seine Regeln verschärfen. Er könnte sogar eher bereit sein, zwielichtige Entwickler abzulehnen, betrügerische Apps zu verbieten und bestimmte Arten von Apps ganz abzulehnen. Apple tut so, als ob der App Store heute nur die Plattform kuratiert, aber das greift zu kurz – Apple ist gleichzeitig Richter und Henker. Wenn Sie den Entwicklern sagen können, dass sie ihre Apps selbst veröffentlichen sollen, ist es einfacher, ein Kurator zu sein.

Nett, aber nicht unbedingt notwendig

Wenn Sie wissen möchten, wie die nicht-exklusiven Zukunft des iOS App Store aussehen könnte, sollten Sie sich den Mac App Store ansehen.

(Ich warte darauf, dass Sie aufhören zu lachen.)

Im Gegensatz zum Mac App Store steht der iOS App Store im Mittelpunkt des iOS-Erlebnisses und das schon seit seinem Start mit iPhone-OS 2 im Jahr 2008. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das groß ändert, wenn er nicht mehr der einzige Spielplatz in der Stadt ist.

Aber der Mac App Store... ist nett? Er ist nicht unbedingt notwendig. Der Druck ist weg. Sie möchten Ihre Anwendung nicht in den Mac App Store einstellen? Für Apple ist das kein Problem.

Aber es geht um mehr als das: Apple achtet sehr genau auf die Apps, die nicht im Mac App Store sind. In den letzten Jahren ist das Unternehmen auf Entwickler zugegangen, die um den Store bisher einen großen Bogen gemacht haben, hat sie gefragt, warum sie das Angebot meiden, und hat seine Richtlinien und Technologien angepasst, um sie in den Store zu bringen. Apple hat ganz neue App-Berechtigungen erfunden (das System, das es Apps erlaubt, um Erlaubnis für bestimmte Verhaltensweisen zu bitten), um komplexere Apps in den Mac App Store zu bekommen.

Das ist eine nützliche Rückkopplungsschleife. Apple beobachtet die Mac-Plattform, sieht, was interessant ist, und passt dann (wenn es das will) macOS und die Regeln des Mac App Store an, um diese Programme in seinen Store zu bekommen. Stellen Sie sich vor, das würde auch auf iOS passieren.

Und wenn Apple beschließt, dass es diese Apps einfach nicht will oder keinen Weg findet, sie im Mac App Store zum Laufen zu bringen? Das ist kein Problem. Der Mac profitiert von vielen Anwendungen, die Apple nicht in den Mac App Store bringen kann oder will. Der Mac wird durch diese Anwendungen gestärkt, auch wenn sie nicht offiziell Teil von Apples Weltbild sind. Ein stärkerer Mac ist gut für Apple.

Chancen und Risiken

Jedes Mal, wenn die Aussicht auf eine Welt besteht, in der iOS-Apps auf einem anderen Weg als über den App Store installiert werden können, kommt das Thema Sicherheit auf. Apple hat ein komplettes Whitepaper über die Bedrohung durch Nebeninstallationen von Apps geschrieben .

Damit haben sie nicht unrecht. Wenn Apps per Sideloading auf iOS geladen werden, wird die Plattform unsicherer. Aus diesem Grund müssten die Benutzer wahrscheinlich mehrere Sicherheitsfunktionen deaktivieren und beängstigende Warndialoge über sich ergehen lassen, um dies zu ermöglichen. Aber in den letzten Jahren hat Apple neue Mechanismen in macOS eingebaut, um es sicherer zu machen, auch wenn die Software nicht nur aus dem Mac App Store kommt. Macs können so eingestellt werden, dass sie nur Apps aus dem Mac App Store ausführen oder weniger sicher sind und Apps aus anderen Quellen ausführen.

Selbst wenn eine Mac-App nicht aus dem App Store stammt, kann Apple immer noch ein gewisses Maß an Kontrolle darüber ausüben. Apps, die von einem registrierten Entwickler signiert sind und ein von Apple betriebenes "Beglaubigungssystem" durchlaufen haben, gelten als weniger sicher als eine App aus dem App Store – aber sicherer als eine App, die nicht signiert ist und eine unsichere Herkunft hat. Hier gibt es einen wirkungsvollen Mittelweg, bei dem Apple nicht als Torwächter fungiert, sondern die Benutzer zwingen kann, ihre Sicherheitseinstellungen zu verringern, sie beim ersten Start einer solchen App zu warnen und die App und/oder den Entwickler aus dem Verkehr zu ziehen, wenn sie sich als gefährlich oder bösartig erweisen.

Nein, dieses Modell ist nicht so sicher wie das heutige iOS, aber es ist kein schlechter Kompromiss!

Apple scheint entschlossen, Änderungen an seinem App-Store-Modell um jeden Preis zu verhindern. Dennoch könnte der Tag kommen, an dem das Unternehmen erkennt, dass es einen Kompromiss eingehen muss – oder vielleicht wird es zu einem Kompromiss gezwungen. Für Apple ist das zweifellos eine dunkle Möglichkeit, die es zu vermeiden gilt.

Aber vielleicht gibt es ja auch einen Silberstreif am Horizont.

Dieser Artikel stammt ursprünglich von unserer Schwesterpublikation "Macworld" .