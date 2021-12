Apples Android-App für Airtags – schlecht gemacht

Michael Simon

Apple hatte angekündigt, auch für Android eine App zu bringen, die vor schnüffelnden Airtags warnt. Das Ergebnis ist ziemlich schrecklich.

Vergrößern So einen Airtag bekommt man schnell einmal untergeschoben © ErickPHOTOPRO / shutterstock.com

Zusammen mit der Veröffentlichung von iOS 15.2 hat Apple am Montag eine neue Android-App zum Auffinden von Airtags vorgestellt, die jedoch nur dazu dient, Android-Benutzern beim Aufspüren unbekannter Tracker zu helfen, nicht aber bei der Verwendung mit einem Android-Smartphone. Und das, was sie tun sollte, macht sie nicht besonders gut.

Warum Tracker Detect ziemlich nutzlos ist

Apple hat bereits angekündigt, dass es eine Android-App zum Auffinden von Airtags geben wird, und Tracker Detect erfüllt die geringste dieser Verpflichtungen. Tracker Detect soll nur eines tun: Nach Objekt-Trackern suchen, die im "Wo ist?"-Netz Apples eingebettet sind und die Ihnen untergeschoben wurden. Die App besteht aus einem einzigen Bildschirm und einer Scan-Taste, deren Betätigung etwa 30 Sekunden in Anspruch nimmt.

Stalking unterbinden: So finden und deaktivieren Sie untergeschobene Airtags



Die Ergebnisse sind eher durchwachsen. Als ich nach Trackern in der Nähe suchte, wurde ein Chipolo One Spot gefunden, der in "Wo ist?" integriert ist, aber den Airtag, der direkt daneben lag, hat die neue App nicht gefunden. Beim zweiten Suchlauf wurden beide Geräte nicht gefunden.

Vergrößern Die App Tracker Detect von Apple für Android ist äußerst rudimentär.

Tracker Detect ist eine ziemlich nutzlose App, wenn es darum geht, heimlich angebrachte Airtags im Auge zu behalten, da man den Scanner jedes Mal absichtlich starten muss, wenn man sie überprüfen will. Es hilft Ihnen jedoch, den verlorenen Tracker eines Freundes zu finden, indem es einen Ton abspielt, wenn er sich mindestens 10 Minuten lang in Ihrer Nähe befindet. Sie können auch Anweisungen erhalten, wie Sie einen mit Ihnen reisenden Tracker deaktivieren können.

Nach der hervorragenden Integration von Airtags in "Wo ist?" auf dem iPhone ist Tracker Detect auf Android jedoch eine große Enttäuschung. Es wird viele Leute nicht davon abhalten, Android-Nutzer mit versteckten Trackern zu überwachen, und es ist keine Möglichkeit für Android-Nutzer, die Vorteile von Apples Airtag-System zu nutzen. Die App verfügt über keine Karten- oder Ortungsfunktionen und kann nur manuell nach einem Sender in der Nähe suchen, und selbst dann scheint sie nicht sehr zuverlässig zu sein. Apple hat nicht angekündigt, ob es "Wo ist?" für Android-Smartphones anbieten wird, aber nach dem Aufwand, den es in Tracker Detect gesteckt hat, scheint das sehr unwahrscheinlich.