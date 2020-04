Apples Chip-Zulieferer TSMC plant 2nm-Verfahren

Halyna Kubiv

Das ist eine noch sehr ferne Zukunft, aktuell sind die meisten mobilen Chips mit 7nm-Verfahren hergestellt.

Vergr├Â├čern Dieser kleine Chip imitiert eine menschliche Nervenzelle. © University of Bath

Der Chip-Hersteller aus Taiwan TSMC arbeitet anscheinend an der ├╝bern├Ąchsten Generation der mobilen Prozessoren bzw. an dem Fertigungsverfahren derselben. Aktuell investiert der Hersteller in die Fabriklinie f├╝r die Prozessoren im 5-Nanometer-Fertigungsverfahren. Apples A13-Chip ist beispielsweise mit dem 7-nm-Verfahren der zweiten Generation hergestellt, zuerst hat das iPhone XS mit dem A12-Prozessor einen Chip mit den 7-nm-Schaltkreisen eingebaut bekommen. Der n├Ąchste Schritt im Fertigungsverfahren w├Ąren Prozessoren mit 3-Nanometer-Schaltkreisen, nun gibt es Berichte aus Taiwan, TSMC forscht bereits an der 2-nm-Technologie.

Einzelheiten ├╝ber diese anf├Ąngliche Forschungsarbeiten gibt es nicht. Man kann jedoch erwarten, dass die neueste Technologie nicht fr├╝her als 2023 oder ein Jahr sp├Ąter auf den Markt kommt. Aktuell gibt es mehr oder weniger einheitliche Ger├╝chte, dass TSMC Apple mit seinen 5-nm-Chips beliefern wird, diese werden bereits in dem kommenden iPhone 12 eingebaut werden. Wenn alles nach Plan abl├Ąuft, soll das neue iPhone 15 Prozent schneller sein bei demselben Stromverbrauch oder um ein Drittel Energie weniger f├╝r die gleiche Leistung verbrauchen. Ein Jahr darauf, also 2021 ist die zweite Generation des 5-nm-Verfahrens dran, ├Ąhnlich wie dies mit den 7-nm-Chips (A12 und A13 beispielsweise) passiert ist. 3-nm-Chips werden erst 2022 erwartet.

Apples kommende iPhone wird wohl das erste Smartphone f├╝r den Massenmarkt sein, das den Chip nach dem neuen Fertigungsverfahren eingebaut bekommt. Allerdings ist ein A-Prozessor ein ganzes System aus Prozessoren, Grafikkarten und Co-Prozessoren im Miniaturformat. Nicht nur das Fertigungsverfahren und Schaltdichte werden entscheidend sein, sondern wie die einzelnen Elemente miteinander zusammenarbeite, und das liegt in der Hand Apples und nicht der Zulieferer.