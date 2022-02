Apples M2-Chip: So könnte es werden

Halyna Kubiv

Zu dem M2-Chip von Apple gibt es bislang nur Vermutungen und Spekulationen. Appleinsider rekapituliert einige davon.

Vergrößern M2 oder doch M1X, das ist weniger die Frage als: Was kann das SoC? © Apple/IDG

Im Herbst hat Apple gezeigt, was mit seinen Rechner-Chips möglich ist. Der M1 Max bietet bis zu 64 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher, den sich die 10 CPU- und 32 GPU-Kerne des SoC (System on a Chip) teilen. Der nächste logische Schritt in der Entwicklung ist die nächste Generation der M-Chips. Wenn Apple die Nomenklatur wie bei iPhone-Prozessoren behält, sollte der Chip M2 heißen.

"Appleinsider" spekuliert, dass der Nachfolger sich nicht entscheidend vom M1 unterscheiden wird: Das Fertigungsverfahren bleibt noch bei 5 Nanometer, die einzelnen Kerne werden etwas schneller getaktet als es beim M1 der Fall ist. Der M2 wird wohl bei der gleichen Anzahl der CPU-Kerne bleiben: Vier energiesparende und vier hocheffiziente Kerne . Apple kann jedoch die Grafikkartenleistung ausbauen und einen Einsteiger-Chip mit neun oder zehn Grafikkernen anbieten, zwei mehr als beim aktuellen M1.

TSMC stellt neues Verfahren bereit

Das Problem mit der Berichterstattung zu den kommenden M2-Chips ist, dass es keine oder wenige zuverlässigen Quellen dafür gibt. Mark Gurman hat im Mai 2021 recht treffsicher die Neuerungen bei den M1 Pro und M1 Max prognostiziert . Andere Quellen wie "CPU Monkeys" lagen recht weit daneben. Wir gehen davon aus , dass Apple bei M2-Chips zwar auf das 5-nm-Verfahren setzt, jedoch bereits die nächste Generation von TSMCs Entwicklung einsetzt, das sogenannte N4P-Verfahren . Der Hersteller verspricht damit etwa 11 Prozentpunkte mehr an Leistung und knapp 22 Prozentpunkte mehr an Effizienz, verglichen mit dem herkömmlichen N5-Verfahren, worauf TSMC bei der Produktion von A15 und M1 (Pro, Max) gesetzt hat. Allerdings spricht der Chip-Fertiger von der zweiten Jahreshälfte 2022 als einem realistischen Produktionsstart der neuen Prozessoren. Die ersten M2-Macs werden also nicht vor Herbst 2022 erscheinen. Laut "Appleinsider" wird die neue Generation der Chips genauso wie bei M1 zunächst in einem Macbook Air oder einem Einsteiger-Macbook Pro erscheinen. Im Frühling bzw. Sommer wird Apple den Umstieg auf die M1 Pro und Max für den iMac 27 Zoll und einen High-End-Mac Mini vorbereiten.