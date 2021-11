Apples Zukunft: Gesundheit statt Apple Car

Samuel Nyberg

Apples Zukunft ist nicht das eigene Auto. Stattdessen sollte sich Apple auf einen ganz anderen Bereich konzentrieren.

VergrĂ¶ĂŸern Apples Zukunft ist nicht das Apple Car © Shutterstock.com/koya979

Es wurde viel geredet und wenig getan, wenn es um Apples gerĂŒchteweise angekĂŒndigtes Autoprojekt geht. Und vielleicht ist das auch gar nicht so ĂŒberraschend. Die Automobilbranche ist schließlich ein Feld, in welches man nur schwer Fuß fassen und erfolgreich sein kann. Bei einem Auto handelt sich um ein unglaublich kompliziertes und teures Produkt, dessen Entwicklung zudem viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Risiken sind hoch, die Gewinnspannen gering, und man muss ein Vermögen ausgeben, bevor man auch nur einen Cent Gewinn macht.

NatĂŒrlich besitzt Apple die finanziellen Mittel. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber Apple ist kein Unternehmen, das mit seinem Geld um sich wirft, nur weil es kann. In all den Jahren, in denen GerĂŒchte ĂŒber ein kommendes Apple-Auto kursierten, wurden mehrere Hersteller als potenzielle Partner diskutiert, mit denen das Unternehmen das Risiko teilen könnte. Anfang dieses Jahres war von Kia oder Hyundai die Rede (die GerĂŒchte wurden spĂ€ter wieder verworfen). SpĂ€ter im Jahr schien die Autoplattform von Foxconn eine vernĂŒnftige Grundlage zu sein, auf der Apple aufbauen könnte. Doch Apples Tradition, das Produkt von der Konzeption bis zur HaustĂŒr des Kunden zu kontrollieren, soll die Verhandlungen erschwert haben.

Es gibt ein offensichtliches Vorbild, dem Apple in dieser Branche nacheifern könnte: Tesla. In nur etwas mehr als einem Jahrzehnt ist es dem Unternehmen gelungen, Autos und den Autobesitz zu elektrifizieren und zu digitalisieren, die Produktion zu rationalisieren und etwas auf den Markt zu bringen, das zumindest ansatzweise einem plausiblen selbstfahrenden Auto fĂŒr Verbraucher Ă€hnelt.Â

Es hat ein Jahrzehnt gedauert – und das Unternehmen stand kurz vor dem Bankrott. Jetzt ist Tesla endlich in einer Position, in der es mehr AuftrĂ€ge erhĂ€lt, als es erfĂŒllen kann, und die Gewinnspannen sehen gut aus. Aber der Erfolg war zu keinem Zeitpunkt eine ausgemachte Sache.

In der Autoindustrie finden derzeit mehrere aufregende VerĂ€nderungen statt, darunter Elektrifizierung, Digitalisierung und autonomes Fahren. Solche großen VerĂ€nderungen öffnen die TĂŒr dafĂŒr, dass Dinosaurier aussterben und neue Akteure ihren Platz einnehmen, aber die neuen Spielregeln sind unvorhersehbar. Deshalb ist es geradezu schockierend, dass der Tim Cook, den wir alle kennen, der fĂ€hige Apple-Leader, der so sehr auf hohe Gewinnspannen und die volle Kontrolle ĂŒber die gesamte Kette steht, in eine solche Branche einsteigen will.

Aber Apple hat es gar nicht nötig, in diese Branche einzusteigen. Wenn das Unternehmen auf der Suche nach neuen Bereichen ist, in denen es Geld verdienen kann, dann gibt es andere Branchen, die mehr und sicherere Gewinne abwerfen.

Wie wÀre es etwa mit dem Gesundheitswesen und der Medizin?

Ein gesĂŒnderes Projekt

Medizinische GerĂ€te sind oft teuer, und viele GerĂ€te, die fĂŒr den persönlichen Gebrauch bestimmt sind, könnten von einem etwas benutzerorientierteren Design profitieren. Gleichzeitig besteht das Potenzial, mehr medizinische GerĂ€te in die HĂ€nde von Privatpersonen zu legen.

Stellen Sie sich vor, dass Sie nicht mehr alle zwölf Monate zu einer Ă€rztlichen Untersuchung gehen mĂŒssen, sondern dass jeden Tag eine Reihe von Datenpunkten gemessen wird. Sie mĂŒssen nicht stĂŒndlich auf die Zahlen schauen und sich darĂŒber aufregen: Die Daten sind viel nĂŒtzlicher, wenn sie ĂŒber einen lĂ€ngeren Zeitraum gesammelt werden, um positive und negative Trends aufzuzeigen. Und das ist doch viel besser, als einmal im Jahrzehnt einen Schock zu bekommen, oder?Â

Wenn jeder Mensch ein nicht-invasives, einfach zu bedienendes BlutzuckermessgerĂ€t in die Hand bekĂ€me, könnte das die LebensqualitĂ€t von Diabetespatienten erheblich verbessern. Das Produkt und die Plattform zur Bereitstellung der Technologie gibt es bereits: die Apple Watch. Und natĂŒrlich geht es nicht nur um BlutzuckermessgerĂ€te. Wenn es Apple gelingt, ansonsten schwer erhĂ€ltliche medizinische GerĂ€te populĂ€r zu machen, hat das Unternehmen viel zu gewinnen.

Auch aus Sicht der öffentlichen Gesundheit gibt es viele potenzielle Vorteile. Apple selbst erwĂ€hnte in einer Patentanmeldung fĂŒr ein nicht-invasives BlutzuckermessgerĂ€t, dass die Kosten fĂŒr die Gesellschaft durch Typ-2-Diabetes in den USA 825 Milliarden Dollar pro Jahr betragen. Das vielleicht stĂ€rkste Zeichen von allen ist, dass sogar Tim Cook selbst gesagt hat, dass Gesundheit und Medizin sehr spannende Bereiche sind... aber, wie ĂŒblich, ohne irgendwelche konkreten PlĂ€ne zu verraten.

Apple sollte die niedrig hĂ€ngenden FrĂŒchte pflĂŒcken

Das private Auto gilt seit Langem als das ultimative Statussymbol der Verbraucher, weil es so teuer ist und so viel verspricht. Ganz zu schweigen von seiner ĂŒberraschenden emotionalen Resonanz: Die meisten von uns erinnern sich an ihr erstes Auto. Aber der Markt ist schwierig zu navigieren, kompliziert und herausfordernd aus technischer, politischer und ökologischer Sicht.

Die Medizin als Verbraucherprodukt ist ein Gebiet, das bisher weniger grĂŒndlich erforscht wurde. Und es gibt wahrscheinlich gute Margen, die Apple nutzen kann, wenn fortschrittliche Technologie, die bisher zu teuer fĂŒr den Mainstream-Markt war, fĂŒr mehr Menschen zugĂ€nglich gemacht wird.

Die jahrelangen Spekulationen ĂŒber die Existenz oder Nichtexistenz des Apple Car werden hier nicht enden. Aber wenn ich darĂŒber spekuliere, welche Produkte das Wachstum von Apple in den nĂ€chsten zehn Jahren ausmachen werden, dann ist mir klar, dass es bessere Produktkategorien gibt, auf die man sich konzentrieren kann, als das fast unmögliche AutogeschĂ€ft.

Autos sind ein glitzernder Preis. Aber es gibt tiefer hĂ€ngende FrĂŒchte, die Apple pflĂŒcken sollte – FrĂŒchte, die fĂŒr uns alle eine gesĂŒndere Wahl sein werden.