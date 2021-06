Apples neuer Store in L.A.: ”Unverschämt schön”

Thomas Hartmann

Apple hat eine Vorschau auf sein neuestes Ladenlokal im historischen Tower Theatre in der Innenstadt von Los Angeles gegeben, das am Donnerstag neu eröffnen soll.

Vergrößern Der neue Store in L.A. © Apple

”Und wow, der neue Store sieht wie eine echte Schönheit aus”, begeistert sich Cult of Mac . Apple selbst nannte es demnach "eines seiner bedeutendsten Restaurierungsprojekte bis heute". Und dies trotz solcher ebenfalls prächtigen Apple Stores in Rom, Bangkok oder dem schon seit langer Zeit geöffneten Grand Central Station Store in New York. Der Konzern aus Cupertino kündigte die Eröffnung des Stores im Zusammenhang mit dem Start der globalen Mentoreninitiative "Today at Apple Creative Studios" für junge Kreative ebenfalls in Los Angeles an , schreibt Cult of Mac weiter.

Der frühe berühmte Filmtheaterarchitekt S. Charles Lee entwarf das Tower Theatre 1927 – es war das erste im südkalifornischen L.A., das für Film mit Ton verkabelt wurde. Wikipedia hat noch einige Details – auch, welche berühmten Filme das Tower Theatre außen oder innen als Kulisse nutzen, darunter The Omega Man, Last Action Hero, Fight Club und Mulholland Drive.

Auch Apple selbst berichtet ausführlich und mit eindrucksvollen Bildern von der bevorstehenden Eröffnung als Apple Store . Die fast 100 Mitarbeiter:innen des Stores kommen zu den mehr als 3.000 Apple Store-Angestellten in der Region hinzu. Ebenfalls in Los Angeles ansässig ist Apple TV+. Auf der Website von Apple findet sich auch ein stilgerecht im Kinoformat präsentierter Kurzfilm , der das Gebäude, die aufwendigen Restaurierungsarbeiten, aber natürlich auch die eigenen Produkte wie iMacs gekonnt in Szene setzt. Auch die ursprüngliche Bestuhlung des Filmtheaters auf der oberen Ebene wurde modernisiert beibehalten und zugänglich gemacht. Weitere Details finden sich auf der Apple-Website – keine Frage, das nächste Mal in L.A. sollte man dort auf jeden Fall hineinschauen.