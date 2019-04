Apples technischer Support ist vorbildlich

Michael Söldner

In einem Test des Laptop Mag konnte der technische Support von Apple sowohl online als auch per Telefon punkten.

Vergrößern Bei technischen Problemen hilft Apple sowohl online als auch per Telefon. © Apple

Das US-Magazin "Laptop Mag" hat den technischen Support unterschiedlicher Hersteller miteinander verglichen. Dabei konnte sich Apple an die Spitze setzen, gefolgt von Razer, Dell, Samsung, Asus, Acer, HP, Microsoft, Huawei und Lenovo. Beim Test wurde in Telefon-Support und Web-Support unterschieden. Bei der technischen Unterstützung über das Internet durch Live Chat konnte Apple 54 von 60 möglichen Punkten ergattern. Konkret wurde beispielsweise nach der Aktivierung des Dark Mode in Mac OS gefragt. Dabei konnten sowohl die Fragenkataloge als auch die Support-App überzeugen. Auch der Chat mit echten Mitarbeitern führte schnell zum gewünschten Ergebnis. Beim Telefon-Support erreichte Apple 37 von maximal möglichen 40 Punkten. Auch hier wurde bei Fragen schnell geholfen.

Im Vergleich zum Test des vergangenen Jahres ließen sich die Support-Anfragen bei Apple in einer gut ein Drittel kürzeren Zeit beantworten lassen. Bei jedem Problem konnte dem Tester geholfen werden. Auch der Telefon-Support überzeugte im Test mit netten und kompetenten Mitarbeitern. Als Verbesserung wünschte sich der Autor jedoch einen Support über Facebook bzw. den Messenger. Über Twitter kann Apple schon zu Problemen befragt werden.

Der fehlende Support über Facebook bzw. Messenger hat vor allem wohl politische Gründe: Apple distanziert sich seit einiger Zeit von der Datenstrategie der Social-Media-Plattform, zwar gibt es dort verifizierte Pages von Apple, diese schalten keine Werbung und haben in der letzten Zeit auch eigene Aktivitäten zurückgefahren. Der letzte Post ist beispielsweise vom 18. November 2018 .



