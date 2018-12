Apps im iTunes Store zurückgeben

Apps, aber auch Filme, Serien und Musik oder iBooks: Sie können das, was Sie in iTunes gekauft haben, wieder rückgängig machen.

Vergrößern Ausprobiert: Apps umtauschen

Wenn Sie im App Store oder im iTunes Store einen Kauf tätigen, egal ob auf dem Mac oder iPhone, dann können Sie diesen innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf wieder rückgängig machen. Der Kaufbetrag wird Ihnen in diesem Fall automatisch zurück erstattet. Gründe für eine Rückgabe gibt es viele: Eine App läuft nicht wie gewünscht oder statt einem Album von Metallica haben Sie aus Versehen ein Album von Justin Bieber gekauft.



Diese Käufe können Sie Rückgängig machen

Das gilt für alle Käufe von Musik, Filmen und TV-Sendungen, Apps für macOS und iOS sowie für Bücher aus dem iBook Store. Übrigens: Auch In-App-Käufe können Sie so wieder stornieren. Sie brauchen keine Gründe angeben, warum Sie einen Kauf widerrufen möchten.

So bekommen Sie Ihr Geld zurück

Öffnen Sie die Seite https://reportaproblem.apple.com . Sie gelangen zu der Apple-Seite „Problem melden“. Nachdem Sie Ihre Apple-ID angegeben haben, gelangen Sie zu der Übersicht Ihrer Käufe. Rechts vom jeden Kauf können Sie über „Problem melden“ aus mehreren vorgegebenen Problemen wählen. Möchten Sie einen Kauf rückgängig machen, dann wählen Sie je nach Kauf „Ich möchte diesen Kauf stornieren“ oder „Artikel versehentlich gekauft“. Es kann vorkommen, dass ein Mitarbeiter von Apple den Antrag prüft. In diesem Fall erhält man bei der App den Hinweis „Ausstehend“. Ist der Betrag zurückerstattet, dann ist der Kauf mit dem entsprechenden Hinweis „Rückerstattet“.

Innerhalb von sieben Geschäftstage erhalten Sie Ihr Geld auf das Bankkonto zurück, das Sie in Ihrer Apple-ID angegeben haben. Haben Sie keine Kontoverbindung angegeben, sondern verwenden eine Guthabenkarte, dann wird der Betrag als Guthaben Ihres Apple-Accounts gutgeschrieben.

Eine Frage des Vertrauens

Sie sollten allerdings darauf achten, nicht zu viele Stornierungen in kurzer Zeit vorzunehmen. Apple kann Sie nämlich jederzeit vom Rückgaberecht ausschließen. Heißt: Sie kriegen beim Erwerb eines neuen Produkts eine Mitteilung, dass Sie vom Rückgaberecht ausgeschlossen sind. Möglich wird das durch einen Punkt in den AGB. Wenn Sie nur gelegentlich ein Produkt stornieren wird diese Praxis höchstwahrscheinlich nicht angewandt. Sollten Sie aber regelmäßig ein Produkt kaufen und wieder zurückgeben, könnten Ihre Vertrauenswürdigkeit in den Augen von Apple sinken und ihre Stornierungen könnten für einige Zeit eingeschränkt werden.

Fazit: iTunes-Käufe einfach rückgängig machen

Apple bietet eine sehr problemlose und leichte Möglichkeit, iTunes-Käufe zu stornieren. Dies muss allerdings innerhalb von 14 Tagen ab dem Kauf geschehen. Apple bietet auf seiner Seite weitere Informationen zur Rückgabe gekaufter Artikel an, auch für jene aus dem Apple Store: http://www.apple.com/de/shop/help/returns_refund

Serviceseite: https://reportaproblem.apple.com