April: Alle Apple-Neuerungen im Überblick

Firday Night Baseball : Jeden Freitag während der MLB-Saison gibt es ein kostenloses Doppelspiel sowie eine Vor- und Nachberichterstattung zum Spiel. Und Sie müssen nicht einmal ein Apple TV+ Abonnent sein, um zuzuschauen! Die Spiele beginnen am 8. April mit dem Spiel der New York Mets gegen die Washington Nationals, gefolgt vom Spiel der Houston Astros gegen die Los Angeles Angels.

Slow Horses : Gary Oldman spielt einen in Ungnade gefallenen MI5-Agenten, der das sogenannte "Slough House" leitet, in das andere MI5-Agenten degradiert werden, wenn sie Mist gebaut haben. Premiere ist am 1. April.

Pinecone and Pony : Eine neue Zeichentrickserie für Kinder, die auf dem Buch The Princess and the Pony von Kate Beaton basiert. Erstausstrahlung am 8. April.

It's the Small Things, Charlie Brown : Ein neues Peanuts-Special zum Tag der Erde, das am 15. April Premiere hat.

Roar : Eine düstere Comic-Anthologie mit feministischen Fabeln und einer Starbesetzung. Premiere am 15. April.

They Call Me Magic : Eine Dokumentation über das Leben und die Karriere der Basketball-Legende Earvin "Magic" Johnson. Premiere am 22. April.

The Long Game: Bigger than Basketball : Eine weitere Basketball-Dokumentationsreihe, diesmal über das junge Phänomen Makur Maker. Premiere ist ebenfalls am 22. April.