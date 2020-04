Arktis: Online-Kurs zum Smartphone-Filmen

Thomas Hartmann

Fast vier Stunden Einführung ins Filmen mit iPhone oder Android-Handy bietet der Internetkurs von Arktis-Chef Rainer Wolf in der ”Arktis Academy”.

Vergrößern Filmen mit dem Smartphone © Arktis

In dem Online-Kurs zum Filmen mit dem Smartphone – egal ob mit iPhone oder Android – erfährt man laut Anbieter, wie man professionelle Filme dreht, Online-Kurse erstellt und Statements, Vlogs, Reisevideos, Eventvideos oder Interviews dreht. In dem Online-Kurs für Filmanfänger lernt man demnach Schritt für Schritt alles, was man dafür braucht.

Rainer Wolf, nach eigener Aussage selbst leidenschaftlicher Smartphone-Filmemacher, erklärt alles, was man wissen muss, damit die Videos ab sofort viel besser aussehen, so das Versprechen. Dazu gehören unter anderem alle Grundlagen der Filmerei wie Bildrate, Belichtungszeit, ISO-Wert oder auch Weißabgleich, Grundlagen der Bildkomposition und Lichtgestaltung, Kamerabewegungen, aber auch gutes Storytelling im Film mit anschaulichen Beispielen oder wie ein professioneller Ton aufgenommen wird. Alle Details gibt es hier , der Kurs kostet derzeit 50 statt 149 Euro.