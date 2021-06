Armbänder für die Apple Watch in Nationalfarben

Peter Müller

Die EM dauert nicht mehr lang, aber die Olympischen Spiele stehen vor der Tür: Apple legt eine Sonderedition von Armbändern auf.

Vergrößern Großbritannien hat zwar ein Olympiateam, bei der EM waren aber gleich drei von der Insel: Schottland (draußen), Wales (draußen) und England (noch nicht draußen). © Apple

Bisschen spät für die Fans von Frankreich, die Deutschen können vielleicht noch hoffen, aber die Engländer sind mit dem Georgskreuz gar nicht erst dabei: Die Apple Watch International Collection Armbänder und Zifferblätter sind auch eher für die anstehenden Olympischen Spiele in Tokyo gedacht. Die Kollektion umfasst 22 Sportarmbänder mit den Nationalfarben von 22 Ländern von Australien bis Südafrika. Passende Zifferblätter bietet Apple zum Download an, mit dem Streifen-Zifferblatt kann man sich aber auch leicht eigene Kombinationen in den gewünschten Landesfarben erstellen. Österreicher greifen dann eben zum Modell Dänemark, das Schweden-Armband könnte auch für die Ukraine passen (die zwei spielen heute Abend auch noch gegeneinander …). Die Armbänder für die 40mm- und 44mm-Uhr kosten jeweils 49 US-Dollar.