ArtwizzCare: Zubehörhersteller produziert 7,8 Mio. Masken im April

Thomas Hartmann

ArtwizzCare beliefert Einrichtungen wie Pflege- und Seniorenheime, Arztpraxen, Apotheken sowie private Haushalte mit Einwegmasken für Mund und Nase.

Vergrößern Artwizz Care © Artwizz

"In Notsituationen ist schnelles Handeln erforderlich sowie Mut, neue Wege zu gehen", schreibt ArtwizzCare. Daher habe man sich als Zubehörhersteller entschlossen, in der Corona-Krise nicht tatenlos zu sein, sondern mitzuhelfen.

In den letzten Wochen hat das junge Unternehmen aus Berlin nach eigener Auskunft für den Monat April bereits über 7,8 Millionen Masken produziert und ist in der Planung weiterer Schutzartikel, darunter Mund-Nasen-Schutz für Kinder und Desinfektionsmittel. Man wolle die Versorgung mit Schutzmaterialien aufrecht erhalten, während der Corona-Krise und auch danach. Die Verantwortung in Gesundheitsfragen sei dem Hersteller mit Expertise durch langjährige Geschäftskontakte auch in China sehr bewusst. So will man die Einwegmasken zu fairen Preisen und mit einem hohen Qualitätsstandard produzieren.

Auf seiner Webseite bietet ArtwizzCare Endkunden die Möglichkeit, sich die Masken direkt für 11,99 Euro (8 Stück) oder zu 49,99 Euro (50 Stück) zu bestellen. Pflege- und Fachpersonal kann vergünstigt und mit Mengenrabatt Bestellungen tätigen – dieses wird derzeit bei der Belieferung auch bevorzugt.