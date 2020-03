Auf eBay Kleinanzeigen nach Nachbarschaftshilfe suchen oder anbieten

Thomas Hartmann

In der ÔÇŁNachbarschaftshilfeÔÇŁ sollen nur Kleinanzeigen erscheinen, die eine kostenfreie Hilfe in der Nachbarschaft wie Einkaufen anbieten. Gleichzeitig werden bestimmte Produkte f├╝r den Handel verboten.

Vergr├Â├čern Nachbarschaftshilfe © Shutterstock / Daisy Daisy

eBay Kleinanzeigen hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise eine neue Kategorie eingerichtet, die Hilfsangebote von Nutzern b├╝ndelt, hei├čt es in der Mitteilung des Online-Marktplatzes . Damit soll der Online-Kleinanzeigenmarkt einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen, die auf Unterst├╝tzung angewiesen sind, diese auch erhalten. Dementsprechend ist die neue Kategorie ÔÇŁNachbarschaftshilfeÔÇť ausschlie├člich f├╝r Anzeigen bestimmt, in denen kleinere Dienstleistungen wie Einkaufshilfen kostenfrei angeboten werden. eBay Kleinanzeigen reagiert mit der neuen Kategorie auch auf die zahlreichen Anzeigen mit Hilfsangeboten auf seiner Plattform, hei├čt es in der Meldung weiter.

Au├čerdem setzt eBay Kleinanzeigen bis auf Weiteres den Grundsatz au├čer Kraft, dass Anbieter von Verkaufsst├╝cken auch eine Abholung erm├Âglichen m├╝ssen. Aufgrund der Coronakrise wird nun ausschlie├člich der Handel per Versand empfohlen. Auch die Suche auf der Online-Plattform wurde entsprechend angepasst, sodass man noch leichter nur Angebote findet, bei denen ein Versand m├Âglich ist. Auch weitere wichtige Tipps zum sicheren Handel finden sich auf der Website.

Zudem untersagt eBay Kleinanzeigen den Handel mit Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln. Dies gilt f├╝r die Atemschutzmassen schon seit dem 16. M├Ąrz, Desinfektionsmittel durften schon seit dem 28. Februar nicht mehr auf eBay Kleinanzeigen angeboten werden. Damit m├Âchte man unseri├Âsen Preispraktiken Einhalt gebieten und das Betrugsrisiko im Zusammenhang mit stark nachgefragten Artikel minimieren, hei├čt es weiter. Und zur Sicherheit: ÔÇŁSollten Nutzer auf unzul├Ąssige Angebote aufmerksam werden, welche nicht durch die eingerichteten Filter erkannt wurden, k├Ânnen sie diese an eBay Kleinanzeigen melden.ÔÇŁ

Was die Nachbarschaftshilfe betrifft, hier gibt es auch andere ehrenamtliche Initiativen wie die von Quarant├Ąnehelden , bei der man ├╝ber die Eingabe der Postleitzahl erf├Ąhrt, ob Hilfsgesuche oder Hilfsangebote in diesem Rahmen zur Verf├╝gung stehen. Auch das Nachbarschaftnetzwerk Nebenan bietet Austauschm├Âglichkeit zu der Nachbarschaftshilfe an.