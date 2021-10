Aufgetaucht: Seltener Ur-iPod-Prototyp von 2001

Thomas Hartmann

Es war noch ein Prototyp (September 2001), bevor Steve Jobs das finale Produkt einen guten Monat später der Öffentlichkeit vorstellte. Beeindruckend an dem Ur-iPod ist auch seine Größe.

iPod-Prototyp

Davon berichtet 9to5Mac im Anschluss an den Blog von Cabel Sasser von Panic . Demnach stammt dieser Ur-iPod als Prototyp mit einer mehrfachen Größe des dann auf dem Markt verkauften iPods vom 3. September 2001 – Steve Jobs stellte das offizielle Verkaufsmodell am 23. Oktober 2001 vor. Dieser sollte in der Folge maßgeblich zum Erfolg von Apple als Konzern beitragen, nachdem schon der iMac einiges dazu geleistet hatte.

Von diesem Prototypen gibt es offenbar nur sehr wenige. Was die ursprüngliche Farbe war, lässt sich schwer sagen. Vielleicht war es ein helles Grau oder Weiß oder hatte schon eine Färbung ins Gelbliche hinein, wird spekuliert. Die ungewöhnliche und wenig handliche Größe, dazu mit mehreren einzelnen Bewegungstasten und einem großen Scrollrad sowie einem Mini-Display, erklärt Tony Fadell als ”Vater” des iPod so, dass man damit von der wahren Endgestalt ablenken wollte. In dem ”P68/Dulcimer iPod prototype”, wie sie diesen genannt hatten, sei im Wesentlichen Luft gewesen. Das Rad aber immerhin hätte einigermaßen funktioniert.

Auf diesem Ungetüm von einem iPod soll bereits die für den iPod charakteristische Software laufen, der Prototyp verfüge auch über die gleichen Anschlüsse wie dann der Original-iPod inklusive Firewire und einem Standard-Kopfhöreranschluss.

Es ist historisch interessant, einen solchen Vorläufer oder Prototyp einmal zu Gesicht zu bekommen. Dass es aber letztlich nur ein ”Dummy” war, um die Öffentlichkeit oder mögliche Leaker schon damals zu täuschen, ist eine gute Nachricht. Denn dieses riesige Teil hätte kaum in eine handelsübliche Hosentasche gepasst – da hätte man schon einen Rucksack oder eine große Handtasche bei sich tragen müssen…

