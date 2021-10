Ausverkauft: Dieses Apple-Produkt ist erst 2022 verfügbar

Simon Lohmann

Apple hat es mal wieder geschafft: Nach seiner letzten Keynote hat Apple seine Produkt-Palette erweitert. Ein Produkt sticht dabei besonders hervor – wegen monatelanger Lieferzeiten.

Vergrößern Dieses Apple-Produkt ist erst wieder 2022 verfügbar © Shutterstock.com/Dean Drobot

Es ist entweder der begehrteste Putzlappen der Geschichte oder Apple hat einfach nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet und die eigenen Lager nur mit geringen Stückzahlen befüllt - anders sind die derzeitigen Wartezeiten für den originalen Apple-Lappen im eigene Online-Shop nicht zu erklären. Wenn Sie das Poliertuch aus "einem weichen, abriebfreien Material" heute bestellen, dauert der Versand sage und schreibe zehn bis zwölf Wochen. In diesem Jahr wird das also höchstwahrscheinlich nichts mehr. Auch eine Abholung in einem Apple Store ist derzeit leider nicht möglich.

Mehr Glück haben Sie teilweise bei anderen Händlern. Media Markt beispielsweise gibt eine Lieferzeit von nur ein bis zwei Wochen an für das Apple-Poliertuch.



Vergrößern Begehrtes Poliertuch: Erst wieder 2022 verfügbar © Apple

Wahrscheinlich hat Apple selbst nicht damit gerechnet, dass das neue Poliertuch für schlappe 25 Euro so begehrt sein könnte. Viel kann es ja nicht, Apples Luxus-Staubwischer: Sie können damit lediglich "jedes Apple-Display, auch Nanotexturglas, schonend und gründlich reinigen". Wie man der Kompatibilitäts-Liste entnehmen kann, ist das Tuch immerhin mit allen iPhone-, iPad-, Mac-, Apple Watch- und iPod-Modellen der letzten Jahre "kompatibel".